Pese a aplazamiento, venta de Isagen es irreversible: ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagen no tiene marcha atrás, pues sus recursos, aunque no inmediatos, si son necesarios para financiar la infraestructura de cuarta generación. ( Lea También: “Prórroga de venta de Isagen no repercutirá en nuevos impuestos”: MinHacienda )

Cárdenas había manifestado que la prórroga en la venta de Isagen se debe principalmente a una solicitud por parte de las multinacionales interesadas en comprar la hidroeléctrica, ya que tienen “incertidumbres que quieren ver despejadas”, además de estar a la expectativa de la terminación de Hidrosogamoso, que debía estar en marcha en junio pero sólo entrará en funcionamiento a principio del próximo año.