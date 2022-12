Procuraduría enviará informe a la CPI sobre abusos de Venezuela en la frontera

con Venezuela, tras la decisión de ese país de declarar estado de excepción y una deportación masiva de compratriotas y anunció a través de un comunicado que "en su función preventiva y en el marco de la defensa de los derechos de los connacionales, elaborará un informe detallado con destino a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para lo de su competencia".

En tono enérgico, el jefe del ministerio público pidió al presidente Santos que lleve el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la violacion recurrente de los derechos humanos de los colombiamos en la zona de frontera con Venezuela que han sido deportados, sus casas marcadas y derrumbadas, entre otros excesos por parte de la Guardia Nacional de ese país.

Comunicado de la Procuraduría General de la Nación sobre la crisis humanitaria por cierre de la frontera en Venezuela y deportación masiva de colombianos desde ese país:

"El Gobierno venezolano adoptó una política de ataque sistemático contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional.

Tales ataques son múltiples y se han intensificado en los últimos días con el cierre de la frontera y comprenden, de acuerdo a las denuncias públicas, al menos las siguientes conductas:

1. Una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas están legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige el ordenamiento jurídico de ese país.

2. Desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. Se segrega a los colombianos, se les criminaliza, estigmatiza y somete a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

3. Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera permanente y sin orden judicial, como parte de una práctica de constante hostigamiento.

4. Se denuncian casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques a la integridad física y al crear un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana.

5. Se concentra arbitrariamente a la población colombiana en determinados sitios en Venezuela y se separa a padres de sus hijos nacidos en ese país.

6. En lo que es una prueba de política de xenofobia se marcan las casas donde habitan familias colombianas. ¡Indignante!

En conclusión, el Gobierno de Nicolás Maduro adoptó una política de persecución que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos fundamentales de los colombianos.

La Procuraduría rechaza de manera enfática esta práctica y advierte que la continuación de esa política de ataques a la población colombiana constituiría crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional.

Cierre de frontera, indefinido hasta que se cumplan condiciones mínimas: Maduro

En su intervención ante medios de comunicación el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la frontera con Colombia seguirá cerrada hasta que no se logre llegar a un acuerdo que beneficie a ambos países.

“Me van a echar la culpa a mí porque hoy hay colas en Cúcuta porque tengo la frontera cerrada. La frontera seguirá cerrada, caballero, hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia y respeto a la legalidad, la vida y a la economía. Digan lo que digan, no me importa lo que digan de mí”, indicó.

El mandatario, además, aseguró que las casas que se encuentran en un barrio de invasión muy cercano a la frontera con Cúcuta serán derrumbadas totalmente. “No va a quedar ni una casa y si ahí hay gente decente la gran misión Vivienda Venezuela le entregará su apartamento”, dijo.

Finalmente anunció que el próximo miércoles se llevará a cabo una reunión en Cartagena con las cancilleres de ambos países y los presidentes, además de representantes de ambos gobiernos, en la que, según el mandatario, espera que sea una reunión fructífera.