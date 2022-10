Programa completo de Voz Populi 2 de octubre de 2014

‘Cuidaito’ si pierde el celular, en Bogotá es mejor la vida no arriesgar: Luego que la Policía Nacional interviniera varios locales de venta ilegal de celulares en Bogotá, Voz Populi le pide a los colombianos tener ‘cuidaito’ porque los malandros siempre se la inventan para la ley quebrantar.

Publicidad

Titulares musicalizados de Voz Populi para este jueves 2 de octubre: Estos son los titulares musicales de Voz Populi de los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este jueves, 2 de octubre.

Publicidad

Armada revela dramático rescate de estudiantes del English School en Amazonas: La Armada Nacional reveló a través de un comunicado como fue el operativo de rescate de los 24 menores que naufragaron en el río Amazonas, luego de que la motonave en la que se movilizaban colisionara contra una embarcación peruana en el área de la isla de los micos, Amazonas, ubicada a 30 kilómetros de Leticia. (Lea también: Una menor muerta y 10 heridos deja excursión del English School en Amazonas).

Publicidad

‘Arnulfo Becerra’ peleó con su yegua Rosario, casi se come a turistas de Pasto: En otras noticias del llano, el corresponsal de Voz Populi en esa región ‘Arnulfo Becerra Bacca’ aseguró que el ministro de Hacienda anunció 1,9 billones de pesos para regiones productoras de Hidrocarburos y minerales como el Meta.

Publicidad

Si cambiamos puños por besos, no habría en Cuba un tal proceso: Dedicatoria: El presidente Juan Manuel Santos habló de “intolerancia” luego del asesinato de un joven payaso de 23 años, que trabajaba en un circo en Altos de Rosario, en Bolívar; y la violenta agresión que sufrió un joven en Bogotá por parte de dos punkeros, al respecto la dedicatoria musical de Voz Populi en la voz de Prince Royce y su canción “Un beso”.

Publicidad

A cita no asistí porque dicen que tendría que pagar lo que exigí: ‘Petro’: El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no asistió al Congreso para aclarar tema sobre cuota de comparendos, tal como lo reclamaba a funcionarios cuando él era parlamentario, sobre este tema la dedicatoria de Voz Populi corre por cuenta de Pedrito Fernández y su canción “Yo no fui”.

Publicidad

Si las flores de Claudia López acaban rencores… ‘por algo será’: La senadora Claudia López le llevó flores al fiscal General, Eduardo Montealegre, para mostrarle que su iniciativa de Tribunal de Aforados no es revanchista, ¿fue un acto mediático o es real su intención? Álvaro Forero Tascón, panelista de Voz Populi, responde.

Publicidad

Si en cuatro años con un plan perfecto por German toca votar… ‘Por algo será’: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó ayer el proyecto de ley que permitirá la reelección de alcaldes y gobernadores por una sola vez para el 2015, ¿no es contradictorio que mientras suprimen la reelección presidencial quieran permitir las demás? Responde Francisco Mejía, analista de Voz Populi.

Es un milagro que me esté recuperando y eso porque no tengo EPS: ‘Nairo Quintana’

Publicidad

Publicidad

Si compra hoy el kit, ‘Tarsicio’ encimará una bebida sancionada: Pony Multa

Olvido de delitos a guerrilleros de Farc que firmen la paz, propone Fiscal: Tras la firma de un eventual proceso de paz, el fiscal Eduardo Montealegre propuso el cierre definitivo de todas las investigaciones para los guerrilleros de las Farc que dejen las armas y se desmovilicen.

Publicidad

Publicidad

Procurador no descarta intervenir en caso de campesino asesinado en Guachené: El procurador Alejandro Ordóñez aseguró que el organismo adelantará investigaciones por el caso del campesino asesinado en Guachené, al parecer, por parte de 33 militares.

Revelan pruebas de Uribe en contra de Jimmy Chamorro por pagos de la mafia: La Revista Semana publicó en su versión digital las pruebas que el senador Álvaro Uribe Vélez presentó en la Corte Suprema de Justicia en contra del parlamentario Jimmy Chamorro por supuestos dineros que habría recibido del narcotráfico.

Publicidad

‘Cuentico’: Ya no habrá duda, gastarán en pluma lo que se gastaba en plomo: El cuentico del día en Voz Populi corre por cuenta del presidente Juan Manuel Santos, quien hizo importantes anuncios de becas de educación superior para 10 mil colombianos.

Publicidad

García Márquez nos dejó su literatura acá, mucha falta nos hará-cataca: ‘Roy’: Como este jueves terminó en Medellín los premios Gabriel García Márquez de periodismo, el ‘Poeta Roy’ decidió componer estos poemas.

¿Dónde carajos estará Umaña? ‘De la Calle’ busca en Cuba al hijo de Eduardo: A propósito del viaje del tercer grupo de víctimas a la mesa de paz de La Habana, el personaje de Voz Populi ‘Beto De la Calle’ se refiere a algunas de ellas.

Publicidad

‘Elmo’ está triste por las trabas en el Congreso al Narco Jurídico para la Paz