Programa completo de Voz Populi 24 de noviembre de 2014

-‘Cuidaito’ porque ‘Timochenko’ está viendo el proceso como un próspero bazar: A propósito de las declaraciones del líder de las Farc, alias ‘Timochenko’, quien consideró que el Gobierno ha destruido la confianza del proceso de paz y que las negociaciones "no podrán reanudarse así no más", Voz Populi presenta el ‘cuidaito’ del día.

-Titulares musicalizados de Voz Populi para este lunes 24 de noviembre: Estos son los titulares musicales de Voz Populi de los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este lunes 24 de noviembre.

-Con sus curvas y melodiosa voz, esta artista acompaña al campeón de la F1: A propósito del título obtenido por Lewis Hamilton en la Fórmula 1 de Abu Dabi, recordamos a la cantante Nicole Scherzinger, ex Pussycat Dolls, la mujer que incondicionalmente lo ha acompañado en sus logros deportivos.

-Liberación de soldados en Arauca se daría el martes después del mediodía: CICR: El Comité Internacional de la Cruz Roja se encuentra trabajando en laliberación de los dos soldados secuestrados en el departamento de Arauca, inclusive ya se trasladó personal de Bogotá a la zona, incluida la jefe de comunicaciones Patricia Rey. Esperan que la liberación sea después de mediodía.

- Iglesia pide a negociadores acciones para recuperar la credibilidad en diálogos: Tras la reunión en Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos, el jefe del equipo negociador Humberto De la calle y el ex Alto Comisionado para la Paz Frank Pearl, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, pidió al país ver más allá de los pronunciamientos incómodos de la guerrilla de las Farc.

-‘Roy’: no falta que ‘Timochenko’ ´pida ser el reemplazo de ‘pachenko’

-‘Cuentico’: Farc no ve demora y son tan conchudos que ahora salimos a deber: El ‘cuentico’ del día en Voz populi tiene que ver con las declaraciones de alias ‘Timochenko’, jefe máximo de las Farc, que consideró difícil reanudar diálogos de paz en las mismas condiciones que antes de la suspensión decretada por el presidente Santos luego del secuestro de un general en el Chocó.

- Guerrilleros de Farc se disfrazaron de pescadores para atacar Isla Gorgona: El almirante Hernando Wills, comandante de la Armada Nacional, aseguró que continúan las investigaciones para establecer lo ocurrido en la Isla Gorgona, tras el ataque de las Farc que dejó un policía muerto y otros 6 heridos.

-Capturado alias ‘Teo’, cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de las Farc: Fue capturado en una vivienda en el nororiente de Medellín alias ‘Teo’, un guerrillero con más de 25 años de militancia en las Farc y quien sería el principal cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del bloque ‘Iván Ríos’ del grupo guerrillero.

-Gobierno presentará proyectos de urgencia antes de terminar actual legislatura: Durante el consejo de ministros de este lunes en la tarde en Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos ordenó presentar ante el Congreso un mensaje de urgencia para agilizar el trámite del proyecto de Ley de Inspección y Vigilancia de Educación Superior.

-Me disculpan la falta, hasta ahora me di cuenta que Roy es maravilla: ‘Angelino’: Luego que el ex vicepresidente Angelino Garzón haya manifestado su intención de pedir al partido de La U aval para aspirar a una alcaldía, es el próximo presidente de ese movimiento, Roy Barreras, quien tiene en sus manos la decisión, Voz Populi le hace esta dedicatoria con la canción ‘El canoero’.

-Bolillo es el mejor perfume femenino: le pega bien a la que se lo echa: ‘Elmo’

-MinCultura negó no haber adelantado gestiones para recuperar patrimonio de Gabo: El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional se refirieron a la adquisición de archivos personales del nobel Gabriel García Márquez por la Universidad de Texas.

-‘Tarsicio’: Gilberto es más cansón que darle el WhatsApp a vendedor de seguros

-En junio de 2015 se reducirán tarifas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: El alcalde Gustavo Petro anunció que a partir de junio del próximo año se presentará una reducción cercana a los 180 mil millones de pesos en las tarifas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

-‘Simpsons’: Farc ahora anda por el país como ‘Petro’ por su casa

-Capturan a señalado de torturar a la periodista Claudia Duque: El CTI de la Fiscalía y la Dijin capturaron a Ronald Arbey Rivera Rodríguez, quien se desempañaba como oficial de Inmigración en la Unidad Administrativa de Migración Colombia.

-Así quedan conformados los grupos en la Copa América Chile 2015: Tras conocerse cómo quedaron conformados los grupos de la Copa América 2015 se conoció que la selección Colombia estará en el grupo C, en donde tendrá que enfrentar a Brasil, Perú y Venezuela.