Programa completo Voz Populi 13 de noviembre de 2014

-‘Cuidaito’ con congresistas que solo muestran su trabajo nulo, el resto les vale: La Ley 5, que reglamenta el funcionamiento del Congreso, tiene previsto ante seis ausencias de los parlamentarios la pérdida de la curul, pese a ello este miércoles solo asistieron 60 congresistas a las sesiones, por esto el ‘cuidaito’ del día en Voz Populi’.

-Procurador hace apología a la guerra: fiscal Montealegre: El fiscal general Eduardo Montealegre manifestó que el procurador Alejandro Ordóñez hace apología a la guerra y señaló que los delitos conexos con delitos políticos y de lesa humanidad, especialmente el narcotráfico, pueden entrar en justicia transicional, por lo que según él, no debería operar la extradición.

-Único debate al que asisto es sobre pedir pizza o pollo”: senador ‘Perezosorio’: El personaje de Voz Populi, el senador ‘Perezosorio’ se defiende de las acusaciones de que solo va a las sesiones del Congreso a dormir.

-Miguel Uribe no puede criticar propuesta de viviendas VIP sin conocerla: Petro: Luego de que el presidente del Concejo de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, cuestionara la iniciativa de construir Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en sectores exclusivos de la capital, el alcalde Gustavo Petro manifestó que no puede criticar la propuesta sin conocerla.

-La U y conservadores no están asistiendo al Congreso: Claudia López: La senadora de la Alianza Verde aseguró, a través de este Monólogo de Voz Populi, que “el martes no se pudo hacer debate de control político porque “el Gobierno ni contestó ni fue y el miércoles no se pudo hacer plenaria del Senado porque no hubo fórum”.

-‘Dedicatoria’: senadores viven de fiesta, trabajan ratos y cobran por contratos: El ausentismo en el Congreso rebosó la copa de su presidente, José David Name, quien anunció sanciones económicas para los parlamentarios que sigan fallando a las sesiones, sobre este tema nuestra dedicatoria musical a cargo de Medelendi y su canción ‘Un violinista en tu tejado’.

-Empresario peruano capturado en Colombia es considerado el segundo Montesinos: Desde hace 4 meses las autoridades le seguían la pista al empresario Rodolfo Orellana Rengifo, quien fue detenido este jueves en la ciudad colombiana de Cali tras estar prófugo de la justicia de su país -donde se le acusaba de dirigir una red criminal de narcotráfico.

-Farc debe reparar a víctimas con dineros obtenidos ilícitamente: Procurador: El procurador general, Alejandro Ordoñez, aseguró que los altos mandos de las Farc, como Timochenko e Iván Márquez, quieren firmar la paz con impunidad sin reconocer su responsabilidad, y dijo que no es suficiente con la extinción de dominio, pues deben dar a las víctimas lo que les han despojado.

-Angelino no buscará acercamientos con La U para candidatura como alcalde: Luego de que el Consejo Nacional Electoral confirmara a Blu Radio que el ex vicepresidente Angelino Garzón no podrá ser candidato ni a la Alcaldía de Cali, ni a la de Bogotá, por un partido diferente al de La U debido a que incurriría en doble militancia por no renunciar antes del 24 de junio de 2014, el político manifestó que respeta la decisión de la institución.

-‘Dra. Lavia’ explica el amante tipo Fiscal: nada pasa hasta que se monte alegre

-¿Tres etapas más? ¡Joder! ¡La Vuelta a Colombia está la hostia, tío! ‘Quintana’

-Policía desarticuló en Cali banda delincuencial 'Los Ácidos': En operación masiva 41 delincuentes fueron capturados por la Policía en Cali, fueron decomisadas cuatro armas y se incautaron 20 millones de pesos.

-Accidente entre ruta escolar y ambulancia en Bogotá deja 8 menores lesionados: El choque entre una ruta escolar del colegio Boston y una ambulancia se registró en la calle 66A con 56, barrio Popular Modelo, en el occidente de Bogotá.

-Niegan recursos a taxistas extraditados por muerte de agente de la DEA: La defensa de los taxistas implicados en el asesinato en Bogotá del agente de la DEA James Watson recurrió ante un juez del estado de Virgina para evitar que se les siguiera el juicio en EE.UU. y fueran regresados al país, pero el magistrado rechazó la petición.

-Gracias a Facebook descubrió que su marido desaparecido se casó con otra: Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más poderosas para procesos de investigación, gracias a la afición que despierta entre sus usuarios dejar registrados en fotos y vídeos lo que pasa en la vida, eso mismo le sirvió a Karen Mark para encontrar a su esposo, Adam, desaparecido 10 años atrás pero ahora casado con otra mujer.

-‘Tarsicio’: Aprendí a comer fajitas en Cali, tacos en Bogotá y burritos en Costa

Distrito denunciará a presunto abusador de menor en colegio del sur de Bogotá: La Secretaría de Educación de Bogotá, en cabeza de Óscar Sánchez, anunció que denunciará penalmente al presunto abusador de una niña de 14 años del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe.

-‘Padre Chucho’ en líos le reza a San Martín y en limosnas a los de la San Martín

-Nelson Mandela creó el Concurso Nacional de la Belleza: Señorita Huila: Laura María Saavedra Gómez, candidata a señorita Colombia, fue corchada por una periodista tras preguntarle quién es Nelson Mandela.

-‘Elsy y Paca Gala’ prueban que son españolas porque saben de Toros… y Jaramillos

-Cerca del 40% de los miembros de las Farc son menores de edad: Gobierno: Esneyder Cortés, director programático de la Agencia Colombiana para la Reintegración, aseguró que cerca del 40% de los integrantes de las Farc son menores de edad.

-‘Taxioperadora’ envía móvil a Pachito, si no va para Alcaldía va a la Voz Kids