Programa completo Voz Populi 20 de febrero de 2015

Secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, desmintió renuncia a su cargo: La secretaria de Ambiente Susana Muhamad mediante un comunicado desmintió que haya presentado su renuncia al cargo.

OEA lanza alerta por polarización en Venezuela: En un comunicado, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reiteró su llamado a “detener los hechos que conducen a una espiral de polarización que envuelve a la sociedad venezolana y que hace imposible la búsqueda de acuerdos que reúnan la voluntad de todos los sectores”.

Santos actuará con todo el peso de la ley si se confirma complot contra Maduro: El presidente Juan Manuel Santos se refirió a lo dicho por su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien denunció que existe un plan internacional para gestionar un golpe de Estado.

Conservadores solicitarán medidas cautelares a CIDH para oposición de Venezuela: La excandidata presidencial Martha Lucía Ramírez del Partido Conservador aseguró que no es suficiente que el presidente Juan Manuel Santos manifieste preocupación frente a la situación de Venezuela.

ONU insiste en necesidad de un "diálogo" político en Venezuela: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está siguiendo las informaciones sobre la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y espera que todas las fuerzas políticas de Venezuela opten por el "diálogo" para resolver sus diferencias, dijo hoy su portavoz.

Renunció el director del Instituto Nacional de Salud: Blu Radio logró establecer que el director del Instituto Nacional de Salud, Fernando De La Hoz, presentó su renuncia al presidente Juan Manuel Santos, quien la aceptó.

No hay papel en Venezuela porque Maduro lo acabó de limpiar tanta ca… ‘cuidaito’: El ‘cuidaito’ del día en Voz Populi tiene que ver con la crisis de Venezuela y las acciones por parte del presidente Nicolás Maduro en contra de la oposición, que estaría planeando apresar a todos los que difieran de su gobierno.

Una explosión en mercado de Honduras deja más de 60 personas heridas: Al menos 60 personas, entre ellos seis niños, resultaron este viernes con heridas de diferente gravedad por el estallido de unos cilindros de gas en un mercado de Tegucigalpa, la capital de Honduras, informaron fuentes oficiales y de socorro.

Titulares musicalizados de Voz Populi para este 20 de febrero de 2015

Carlos Bacca jugaría en el Atlético de Madrid la próxima temporada: Según el diario Marca de España, el talentoso delantero colombiano Carlos Bacca podría llegar al Atlético de Madrid como refuerzo para la próxima temporada.

‘Cuentico’: Con Venezuela concluye la gente que payasos sirven para presidentes: El ‘cuentico’ en Voz Populi es sobre la situación en Venezuela, ante la que ‘Uribe’ cuestiona falta de atención por parte de organismos internacionales.

Chris Bosh se perdería el resto de la temporada por problemas pulmonares: El alero de Miami Heat, Chris Bosh, fue ingresado en el hospital este viernes, pero el entrenador del equipo, Erik Spoelstra, se negó a confirmar reportes de prensa de que los médicos sospechan que tenga un coágulo de sangre en su pulmón.

‘Dedicatoria’: Nicolás mide a Leopoldo con la cruda oposición que Uribe hace acá: Esta ‘dedicatoria’ de Voz Populi la hace el presidente ‘Santos’ que pidió que se respeten las garantías para el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido este jueves por supuestamente planear un golpe de Estado contra Nicolás Maduro, para Leopoldo López y para los demás opositores.

‘Naturalia’: Antilópez en descontento con animalitos del Centro como Avispachito

Tengo blusa deshombrada llamada internet: se cae y todos se desesperan: ‘Djeymi’

Capriles responde a Santos: en Venezuela sí se violan derechos de opositores: El líder opositor venezolano Henrique Capriles se dirigió al presidente Juan Manuel Santos durante una rueda de prensa con motivo de la detención del alcalde de Caracas Antonio Ledezma y manifestó que contrario a lo que el mandatario colombiano piensa, en Venezuela se están violando los derechos de los opositores.

Para ‘Elmo’ Ronaldiño debió ser guardia de tránsito por tener grande la mordida

Hija de presunta autora intelectual de masacre en Caquetá estaría implicada: Blu Radio ha podido establecer en primicia que una de las dos personas que sigue buscando la Policía en el departamento del Caquetá por el caso de los cuatro menores asesinados en zona rural de Florencia, es una de las hijas de Luz Mila Artunduaga, señalada de ser la autora intelectual del crimen.

Kit incluye hamburguesa para afeitarse: Presto barba… ‘Tarsicio’

Novia furibunda rechaza a su prometido y se casa con un invitado de la boda: Una mujer en la India despreció en medio de la boda a su prometido justo cuando le dio un ataque de epilepsia y prefirió casarse con uno de los invitados, quien resultó ser el hermano de su cuñado.

‘Por algo será’ que su mismo partido ha tenido a Bogotá sin papá y mamá: El panelista de Voz Populi Francisco Mejía habla sobre el candente debate de candidatos a la alcaldía de Bogotá, donde Clara López se molestó con ‘Pacho’ Santos porque le dio a entender que una eventual alcaldía de ella sería prolongar 4 años más a las malas administraciones que ha tenido Bogotá en los últimos 12 años. ¿Hasta dónde es responsable la candidata de un partido político por los resultados de las alcaldías avaladas por ese mismo partido?

Gobierno estudia plan de choque en zona de frontera por crisis de Venezuela: El ministro del interior Juan Fernando Cristo catalogó de delicada y preocupante la situación política que se vive en Venezuela tras la detención del alcalde de Caracas Antonio Ledezma el pasado jueves.

Si Obama en Santos ve buena intención por nuestra nación… ‘por algo será’: ¿Qué piensa del delegado que envía Estados Unidos a La Habana para colaborar con el proceso de paz?, responde el panelista de Voz Populi Álvaro Forero.

‘Dedicatoria’: Ojalá que al mes no me diga Santos que no le queda tiempo para él: Esta ‘dedicatoria’ en Voz Populi es del ‘procurador Ordoñez’ dirigida al presidente Juan Manuel Santos por supuestamente haberle cancelado la reunión en la que hablarían del proceso de paz.