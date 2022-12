Programa completo Voz Populi 31 de marzo de 2015

No pasó ni una semana al salir de One Direction y Zayn Malik ya lanzó canción El exintegrante de One Direction, Zayn Malik lanzó este martes su primer tema en solitario pocos días después de dejar la banda masculina de pop con la que se hizo famoso en 2010.

Publicidad

Gobierno incluiría eliminación de Ley de Garantías en Plan de Desarrollo Blu Radio logró conocer que el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de no presentar un proyecto para derogar la Ley de Garantíass sino que la iniciativa se incluya como un artículo más en el Plan Nacional de Desarrollo.

Caída de techos y colapso en vías deja nueva granizada en Bogotá La fuerte granizada que se registró esta tarde en Bogotá ha generado colapso en vías y empozamientos en las principales vías de la ciudad, como la Autopista Norte, desde la calle 134 hasta la calle 85.

Publicidad

Aumentaría de costo de vida tras paro camionero, según MinAgricultura El Gobierno Nacional advirtió que el paro camionero se reflejará en el aumento del costo de vida de los colombianos durante los meses de febrero y marzo de este año, así lo indicó el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

Publicidad

En abril no subirán precios de los combustibles, asegura Minminas El Ministerio de Minas y Energía determinó que para el cuarto mes del año se mantendrán estables los precios de la gasolina y el ACPM, por lo que el precio de referencia del galón de gasolina en Bogotá sigue en 7.963 pesos y el precio de referencia del galón de ACPM sigue en 7.693 pesos.

Gobierno emite alerta temprana en Soacha por creciente situación de inseguridad Luego del informe exclusivo de Blu Radio sobre la creciente situación de inseguridad en Soacha, el Gobierno decidió declarar alerta temprana en el municipio (Lea también: Soacha: tráfico de armas y droga lo convirtió en bomba de tiempo).

Publicidad

Padres de estudiantes desaparecidos en México piden ayuda a narco para hallarlos Un grupo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México hace más de seis meses pidió hoy ayuda al presunto líder narcotraficante del cartel de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, para que les explique lo que sepa sobre el paradero de sus hijos.

Publicidad

Capturan en Bogotá a 'Mueble Fino', último narco del cartel del norte del Valle En medio de un fuerte operativo en el norte de Bogotá, la Policía capturó a Jair Sánchez, alias ‘Mueble Fino’, considerado como el último heredero del cartel del Norte del Valle.

Dos personas muertas deja balacera en el norte de Bogotá Autoridades en Bogotá atribuyen a un intento de robo una balacera que se presentó en la calle 134 con carrera 9, en el sector de Belmira.

Publicidad

Ministerio de Trabajo sanciona a Avianca por violar derechos de sindicalistas Mediante la respectiva resolución el Ministerio de Trabajo sancionó a AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO - AVIANCA, por "obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento desmejoras o beneficios".

Publicidad

Fiscalía crea comité especial para investigar homicidio de Daniel Ramírez La Fiscalía General de la Nación conformó un comité técnico de análisis para identificar a los autores de la muerte del estudiante de filosofía, DanielRamírez Hernández, en hechos ocurridos el pasado sábado en el sector deChapinero en Bogotá (Lea también: Continúa investigación para esclarecer asesinato de estudiante en Bogotá).

Después de Semana Santa resolverán tutela para anular juicio de Sabas Pretelt La Sala Plena de la Corte Constitucional reanudará, después del receso deSemana Santa, la discusión de la tutela que radicó el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, con la cual pretende anular el juicio que se adelantó en la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la ‘Yidispolítica’.

Publicidad

Inpec traslada guardias presuntamente implicados en fuga de alias 'El Desalmado' El Inpec tomó las primeras medidas tras la escandalosa fuga de Cristopher Chávez Cuellar alias ‘El Desalmado’, de la cárcel de Florencia en el departamento de Caquetá.

Publicidad

Temporada de lluvias en Colombia ya deja seis muertos y más de mil afectados Seis personas fallecieron y centenares resultaron afectadas durante el comienzo de la temporada de lluvias en Colombia este mes de marzo, informó este martes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).