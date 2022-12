Retiran el juego Flappy Bird porque creador no pudo soportar su éxito

online anunciando que su éxito fulgurante había arruinado su "vida sencilla".

Este juego difícil y adictivo fue lanzado en mayo pasado y se convirtió en uno de los juegos más descargados en el App Store de Apple y en Google Play.

"Flappy Bird es mi éxito pero también arruinó mi vida sencilla. Ahora lo detesto", escribió su creador Nguyen Ha Dong en Twitter.

"Lo siento mucho usuarios de Flappy Bird, en 22 horas voy a retirar Flappy Bird. No puedo soportarlo más", agregó el sábado en su cuenta @dongatory, que ganó decenas de miles de seguidores en los últimos días.

"No está para nada vinculado con cuestiones jurídicas. Simplemente no puedo mantenerlo", señaló.

Flappy Bird ya no estaba disponible el lunes en los App Store de Estados Unidos y Reino Unido.

El objetivo de este juego en 2D, con una estética bastante retro, es hacer volar un pájaro entre tuberías sin tocarlas.

Dong señaló en entrevistas que su creación generaba 50.000 dólares de ingresos publicitarios diarios.

Flappy Bird fue la aplicación más descargada en los App store de más de 100 países, según An Minh Do, de la página web Tech in Asia.

Retirar el juego "podría ser un golpe publicitario, o está tal vez ligado a presiones legales o a lo mejor estaba harto de la prensa. Todavía no está claro", explicó a la AFP este experto.

Algunos comentaristas vietnamitas barajaron la posibilidad de que el juego se retirara tras presiones de Nintendo, debido a un cierto parecido con el grafismo de los primeros "Mario" del pionero japonés de los videojuegos.

"Nuestra empresa no tomó medidas esta vez", declaró sin embargo el lunes a la AFP un portavoz de Nintendo.

Tras haber revelado los ingresos generados por Flappy Bird, su creador, que tiene otros dos juegos en el Top 10 de descargas, fue objeto de violentas críticas en los foros de internet vietnamitas, una situación que podría haber provocado esta decisión, según los observadores.

Con AFP.