Ronaldinho hizo enojar a sus hinchas

Los seguidores del Fluminense se mostraron inconformes con el rendimiento de Ronaldinho, quien fue sustituido en el duelo que perdieron ante el Atlético Mineiro, ex club del astro brasileño.



Pese a la rechifla hubo un gesto que molestó aún más a los aficionados, y fue la foto que se tomó el ex Barcelona en el camerino de su antiguo club con quienes fueron sus compañeros.



Al respecto Enderson Moreira, entrenador del ‘Flu’, salió en defensa de Ronaldinho y dijo que por ahora no posible verlo en su máximo nivel dado que duró más de un meses sin entrenar luego de su salida del Querétaro.







Grande vitória! Fundamental nessa disputa pela liderança! Dia de reencontro com esse grande cara! GAAAALO!!!!