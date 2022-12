Senado aprueba fuero para procurador, contralor y defensor del pueblo

el procurador, el contralor y el defensor del pueblo, con lo que los deja blindados frente a procesos judiciales. Es decir, que serían investigados por la Comisión de Acusación o la nueva Comisión de Aforados que se intenta crear.

Publicidad

“El Gobierno, como siempre lo ha hecho acata y respeta la decisión de la mayoría de esta comisión, considera que no es conveniente ampliar la figura del fuero a los jefes de los organismos de control. Si me preocupa y debo insistir a los autores de la proposición y senadores ponentes que no quedará la más mínima duda frente a las investigaciones actuales que adelanta la Fiscalía General de la Nación”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

La senadora de Alianza Verde Claudia López asegura que esto aumenta la Impunidad. Mientras que Armando Benedetti dice que el proyecto está “borracho porque perdió el equilibrio”.