Vida de Santos no estuvo en riesgo tras falla de avión presidencial: FAC

Santos se dio por un goteo en la línea hidráulica que no comprometió la seguridad del primer mandatario.

"Si no lo hubiéramos resuelto, el avión no hubiera regresado... Nosotros somos supremamente Juiciosos y responsables con la seguridad del presidente y cuando se presenta una falla Por mínima que sea, así de pronto pudiera uno pensar que la aeronave pudiera volar, preferimos quedar en tierra, y no correr ningún riesgo, porque es la obligación de la FAC garantizar el transporte del presidente", dijo el alto oficial.

El primer mandatario viajó en las últimas horas sin dificultades a Costa Rica.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Gobierno fijó la hoja de ruta para someter a un estricto control a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco.

-Alumnos de la Fundación Universitaria San Martín se crucificaron en Barranquilla, en protesta por la falta de garantías para seguir con su carrera luego que la entidad fuera intervenida.

-Barcelona eliminó a Atlético de Madrid de la Copa del Rey.

-Se conocieron detalles de cómo fue el encuentro en las últimas horas entre el líder cubano Fidel Castro y el intelectual brasileño Frei Betto. Al parecer el exmandatario goza de nuena salud y se declaró admirador del Papa Francisco.