21 años de cárcel para a Jonathan Vega, agresor de Natalia Ponce de León

Luego de que el pasado 12 de agosto un juez penal del circuito, con funciones de conocimiento, determinara que Jonathan Vega no es inimputable, el joven fue declarado penalmente responsable por atacar con ácido a Natalia Ponce de León y este jueves se dictó sentencia condenatoria en su contra de 21 años de reclusión en centro carcelario.



En la audiencia, en el complejo judicial de Paloquemao, se conoció la sentencia a Vega por el delito de homicidio agravado en modalidad tentativa.



Previamente, la defensa de Vega argumentó en el juicio que el procesado supuestamente sufre de un cuadro de esquizofrenia, por lo que no podía responder por el ataque contra Natalia Ponce, pero la Fiscalía suministró durante el proceso varios dictámenes médicos y psiquiátricos, vídeos obtenidos de las cámaras de seguridad de los lugares por donde transitó Vega minutos antes y después del ataque, así como el testimonio de la víctima, por lo que su hundió el último argumento de la defensa del agresor para declararlo inimputable.



Resumen del caso Natalia Ponce:



El proceso pasó por varias etapas desde que ocurriera el ataque el 27 de marzo del año 2014 frente a la vivienda de Natalia Ponce, en el sector de Cedritos, norte de Bogotá.



Según las autoridades, ese día Jonathan Vega cumplió con un plan ordenado en el tiempo, tras comprar el ácido con que la atacó tres meses antes e incluso contemplar la compra de un arma de fuego para asesinarla, en palabras del médico psiquiatra Luis Alberto Ramírez, quien evaluó al agresor.



La misma Ponce de León detalló en el pasado cómo transcurrió el día de su tragedia, detallando que primero recibió una llamada desde la portería del edificio donde vive su madre, y le avisaron que su exnovio Bernardo Londoño la buscaba.



"Casi lo hago pasar, pero decidí bajar la basura y luego pasar a la portería. Ahí me encontré con una persona de espaldas y una capucha, le pregunté quién era y me dijo que mi exnovio Bernardo estaba parqueando su carro, luego se volteó y me arrojó un líquido dos veces. Aunque nunca se dejó ver, por su voz lo pude identificar era claro que se trataba de Jonathan Vega”, contó.



Natalia explicó que Jonathan Vega se hizo pasar por su exnovio Bernardo para que ella bajara a la portería de su apartamento sin sospechar nada, y en el momento de arrojarle el ácido se cubrió con la capucha de su chaqueta, pero claramente ella lo identificó por su voz.



“Gritaba como una loca, estaba sintiendo cómo se derretía la ropa, se me caía la piel, perdía la vista. Mi familia me trasladó a la Clínica Reina Sofía, ahí no estaban preparados para atender este tipo de heridas, me metieron a una ducha, estuve esperando mucho tiempo mientras me trasladaban al Hospital Simón Bolívar, el ácido se me metió en la piel, pienso que podían haber salvado gran parte de mi cuerpo”, detalló la víctima sobre el flagelo que sufrió.



En recientes declaraciones ante el juzgado 37 de conocimiento, el experto declaró que Jonathan Vega estaba drogado y en varias entrevistas él mismo le dijo que contempló asesinar a la joven.



“Él pensó en comprar una pistola y matarla (a Natalia Ponce), pero no fue capaz de comprar el arma, nos aclara en entrevista del 13 de junio que él compro el ácido para realizar cuadros y después lo usó contra Natalia, químico que fue comprado en diciembre”, manifestó el psiquiatra.



Tras el ataque, que tuvo gran repercusión en medios de comunicación, el presidente Juan Manuel Santos anunció una recompensa de hasta 75 millones de pesos a quien facilitara información para dar con el paradero de Vega.



La captura del hombre se produjo el 4 de abril del mismo año, según anunció en su momento el Ministerio de Defensa en su cuenta de Twitter.

De inmediato Natalia Ponce se convertía en un símbolo de lucha contra la violencia de género, pues mientras varias personas manifestaron su apoyo en el parque El Virrey tras conocerse la captura de Vega, ella salía de la tercera de varias intervenciones quirúrgicas, pues las quemaduras de la sustancia le provocaron quemaduras en el 24 por ciento de su cuerpo.



Natalia pasó de ser víctima a liderar toda una cruzada para lograr penas más duras para los agresores en casos como el suyo, recurriendo a los medios de comunicación y el apoyo de otras personas que, como ella, hayan sufrido este tipo de agresiones.



La iniciativa tuvo gran acogida y en enero de 2016 Natalia Ponce asistió a la Casa de Nariño a la promulgación de la ley que ahora lleva su nombre, que endurece las penas y protege a quienes sean víctimas de ataques con ácido, agentes químicos o sustancias similares.



La promulgación de la Ley contó con la participación de varias personalidades, del presidente Juan Manuel Santos y de Natalia Ponce de León quien mostró su rostro por primera vez luego de las cirugías a las que se ha sometido tras el ataque con ácido que sufrió el 27 de marzo del 2014.



Con un emotivo discurso, Natalia Ponce aseguró en aquel día que en el renacimiento de su vida quiso dedicar su tiempo a “hacer realidad algo que necesitamos urgente en Colombia y es una unidad de atención para quemados acorde a las necesidades de nuestro país”.