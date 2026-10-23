A la cárcel hombre señalado de matar a su pareja embarazada y abandonar el cuerpo en Bogotá

Luis Fernando Vásquez Moreno fue enviado a la cárcel al ser señalado como presunto responsable de torturar y causarle la muerte a su compañera sentimental, quien se encontraba en estado de embarazo. La investigación indica que el cuerpo de la mujer habría sido trasladado en un carro de mercado y abandonado en vía pública, en el sur de Bogotá, en un intento por ocultar lo ocurrido.

El cuerpo fue encontrado el pasado 15 de marzo en inmediaciones del parque La Joya, en la localidad de Ciudad Bolívar. La víctima estaba dentro de un carro de mercado, cubierto con bolsas y otros elementos.

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Tras el hallazgo, un fiscal de la Seccional Bogotá, con el apoyo de integrantes de la Sijín de la Policía Metropolitana, estableció un plan metodológico para esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar al posible responsable. Las labores investigativas incluyeron el análisis de pruebas forenses, videos de cámaras de seguridad y registros de telefonía celular, entre otras técnicas de policía judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, durante la investigación se documentó un presunto contexto de violencia física y psicológica contra la mujer. Además, el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó lesiones asociadas a agresiones sistemáticas.



La investigación señala que la víctima habría sido golpeada reiteradamente con objetos contundentes y que posteriormente murió por asfixia. Estos elementos forenses fueron analizados junto con otros registros recopilados por los investigadores para reconstruir lo sucedido e identificar a la persona que estaría involucrada en los hechos.

La revisión de los sistemas de videovigilancia permitió obtener registros en los que, presuntamente, se observa a Vásquez Moreno movilizando un carro de mercado hasta las inmediaciones del parque La Joya, lugar donde fue abandonado. Para la Fiscalía, estos elementos materiales probatorios respaldan la hipótesis de que el hombre habría agredido a su compañera sentimental hasta causarle la muerte y luego trasladado el cuerpo de manera subrepticia para evitar que fuera detectado por las autoridades.

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Con base en los elementos recopilados, Vásquez Moreno fue señalado como presunto responsable y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.