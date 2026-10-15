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Blu Radio  / Judicial  / Abren investigación contra jefe de comunicaciones de la ANT por video en el que cocina un armadillo

Abren investigación contra jefe de comunicaciones de la ANT por video en el que cocina un armadillo

La Procuraduría solicitó pruebas técnicas y conceptos de las autoridades ambientales para determinar si el consumo de esta especie está permitido en Bogotá y si hay motivos para atribuirle una falta al funcionario.

Yordi Medina Noriega, de ANT, cocinando un armadillo, especie protegida.
Yordi Medina Noriega, de ANT, cocinando un armadillo, especie protegida.
Foto: captura de video
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Yordi Medina Noriega, jefe de Comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por aparecer en un video cocinando un armadillo, especie que hace parte de la fauna silvestre protegida en Colombia.

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La decisión busca establecer si la conducta del funcionario pudo incumplir las normas de conservación de la fauna silvestre, entre ellas el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta las actividades relacionadas con el medioambiente y el aprovechamiento de animales silvestres.

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El caso se conoció tras la difusión de un video en redes sociales, en los que Yordi Medina Noriega aparece cocinando el animal. En uno de los registros, el funcionario hace referencia a que está cocinando en Bogotá y que, aunque esté lejos del Llano, come como en esa región.

Para esclarecer los hechos, la Procuraduría solicitó apoyo técnico al grupo de Informática Forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que deberá buscar, identificar, recolectar y preservar los videos en los que se pueda reconocer al funcionario.

Además, el organismo de control pidió establecer si en las grabaciones se menciona expresamente qué está cocinando y cuáles son los ingredientes utilizados. Estos elementos servirán para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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La Procuraduría también ofició al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, para que certifiquen si el armadillo es una especie protegida y si su consumo está permitido, particularmente en Bogotá.

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Por otra parte, la Agencia Nacional de Tierras deberá entregar, en un plazo de cinco días contados a partir del requerimiento, la certificación laboral de Medina Noriega. El documento debe incluir sus fechas de nombramiento y posesión, salario durante 2026, funciones y datos de contacto, además de copias de sus documentos de vinculación y hoja de vida.

Ahora, al procurador delgado Favian Esteban Campos Aguirre a que practique las pruebas y adelante las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y la responsabilidad disciplinaria del jefe de Comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras.

Abren investigación contra jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras por video en el que cocina un armadillo.
Abren investigación contra jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras por video en el que cocina un armadillo.

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