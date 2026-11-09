Alteración de 40 notas y matrículas en la UNAD: así habría operado hacker Carlos Oyola

Más de 40 modificaciones en registros académicos y movimientos por al menos 35 millones de pesos en matrículas hacen parte de los elementos que la Fiscalía presentó en contra de Carlos Andrés Oyola Tovar, capturado el pasado viernes 6 de noviembre por agentes del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.

Oyola, quien fue contratado como funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue presentado ante un juez de control de garantías. Inicialmente, en las audiencias preliminares conocidas por Blu Radio, se conocieron señalamientos relacionados solo con la presunta alteración de documentos públicos vinculados con su hoja de vida.

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Sin embargo, en las últimas horas, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol expuso una investigación más amplia relacionada con accesos irregulares a información clasificada, en lo que se considera un acceso abusivo a datos de procesos electorales y de inteligencia estratégica. Según la unidad, estando en ese grupo, según los documentos de la propia DNI, habría asumido una misión clave durante las pasadas elecciones: "Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría".

Por ahora, de acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía en la línea de investigación base por la cual se judicializa, hubo modificaciones irregulares de registros académicos y financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y fraude procesal.



Según la sustentación, entre 2017 y 2023 habría funcionado una estructura dedicada a modificar irregularmente registros académicos y financieros de estudiantes de la universidad, con participación de personas que tenían acceso interno a los sistemas y otros integrantes que servían como enlaces con los beneficiarios de las modificaciones.

La fiscal explicó ante el juez que, según la investigación, Oyola habría tenido un papel de articulación dentro de esa estructura.

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“Entonces, para los años, entre los años 2017 a 2023, se infiere, operó un acuerdo con vocación de permanencia para facilitar modificaciones irregulares de registros académicos y financieros de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con la actuación complementaria de unos operadores internos, unos insiders dentro del sistema, y personas que articulaban esos requerimientos respecto también de unos beneficiarios o algunos beneficiarios que estaban enlazados a través de un nodo con esos insiders”, sostuvo la fiscal.

Y agregó: “La Fiscalía, entonces, señor Carlos Andrés Oyola, infiere, razonablemente, su integración consciente a ese acuerdo, en cuanto a modificaciones en los registros académicos y en los financieros. Y allí entonces había unos operadores internos del sistema, señalaba que eran unos insiders, había un nodo articulador entre esos insiders y entre los estudiantes o beneficiarios de estas modificaciones irregulares de notas dentro del sistema”.

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Según la Fiscalía, el procesado no solamente habría sido beneficiario de las modificaciones realizadas en los sistemas de la universidad, sino que también habría servido como enlace con otros estudiantes que acudían a esta estructura para obtener cambios en sus registros.

“Se infiere razonablemente que usted, Carlos Andrés, integró conscientemente ese acuerdo de voluntades y su función era de enlace y de articulación, más allá además de su propio beneficio académico, también del enlace con beneficiarios o terceros estudiantes que llegaban a esa estructura criminal, se sostenían en un periodo de tiempo y salían, ingresaban otros y así sucesivamente dentro de una cadena de acuerdos en esa estructura criminal”, afirmó la fiscal.

La funcionaria agregó que la investigación permitió establecer comunicaciones y contactos entre Oyola y estudiantes cuyos registros académicos presentaban irregularidades.

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“Y, por supuesto, se ha establecido comunicaciones y contactos suyos, señor Oyola, con estudiantes cuyos registros presentaron irregularidades. La condición de integrante del acuerdo se le atribuye por esa convergencia de actividades, su continuidad y su finalidad”, señaló durante la audiencia.

Uno de los elementos expuestos por la Fiscalía está relacionado con las propias calificaciones y registros académicos de Oyola. Según la investigación, las modificaciones le habrían permitido avanzar en la obtención de diferentes títulos académicos.

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“Usted conocía que se estaban modificando sus notas para obtener el título de pregrado, luego se modificaron notas para obtener el título de posgrado y luego de maestría, como ingeniero de sistemas. Usted tenía unas funciones como de coordinador y enlace con esas personas y con esos insiders, pues, en principio, fue usted beneficiario de esas modificaciones de notas”, explicó la fiscal.

La Fiscalía señaló que durante los periodos académicos fueron identificadas 41 discrepancias en cursos de Oyola entre las calificaciones que aparecían en el campus virtual y aquellas que quedaron almacenadas en las tablas administrativas de la universidad.

“Se identificaron 41 discrepancias, o mejor discrepancias en 41 cursos, entre los resultados del campus virtual y las calificaciones almacenadas en las tablas administrativas. ¿Eso qué significa? Que en el campus virtual era una nota que había, presuntamente, usted sacado de acuerdo al docente, y esa nota era diferente en el sistema de notas, o en el sistema del UNAD, en la tabla de notas, o de calificación”, sostuvo la fiscal.

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La investigación también encontró, según la Fiscalía, modificaciones relacionadas con los pagos de matrícula. En este punto, la acusación sostiene que fueron encontrados registros manuales a nombre de Oyola que no tendrían comprobación en los sistemas de tesorería.

“Y allí, de acuerdo con la matriz académica tenida en cuenta por la Fiscalía y la investigación, se mantienen como referencia pero sobre todo, y determinante, en cuanto al componente financiero, se identificaron registros manuales a su nombre sin comprobación en la tesorería. Es decir, cambios en los estados de cuenta de los pagos de matrículas”, indicó la funcionaria.

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De acuerdo con la Fiscalía, en el caso particular de Oyola esos movimientos superarían los 35 millones de pesos. Además, las modificaciones de las calificaciones habrían permitido que notas que inicialmente aparecían en cero fueran modificadas y quedaran registradas con calificaciones superiores a 4.0 en diferentes casos.

La Fiscalía también sustentó el delito de fraude procesal en la obtención de títulos académicos que, según su hipótesis, se habrían conseguido a partir de registros académicos previamente modificados.

“Obtener títulos falsos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia mediante trámites de grado sustentado en historiales académicos irregularmente modificados, logrando dos documentos académicos institucionales que acreditaron requisitos que según esta hipótesis investigativa no se encontraban realmente satisfechos”, explicó la fiscal.

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Según la acusación, Oyola habría obtenido de esta manera el título de pregrado como ingeniero de sistemas y, posteriormente, un título de especialista en gestión pública.

La Fiscalía considera que la conducta investigada tendría una dimensión adicional, pues sostiene que Oyola no solamente se habría beneficiado de las modificaciones realizadas en sus propios registros, sino que habría desempeñado un papel de articulación para que otras personas accedieran a modificaciones similares.

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Por ahora, los delitos imputados son falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y fraude procesal.