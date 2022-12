Amenazan de muerte al abogado que lleva caso en contra de ‘Marquitos’ Figueroa

Luego de una larga lucha con la Fiscalía, el abogado Miguel del Río logró que al señalado capo de La Guajira, alias ‘Marquitos’ Figueroa, le imputaran nuevos cargos por el asesinato del joven Óscar Rodríguez Pomar, y con ello, también impidió que hace un par de semanas que Figueroa saliera de la cárcel por vencimiento de términos.

Ahora, a raíz de este nuevo proceso,

el abogado Del Río denunció que un hombre lo llamó a amenazarlo de muerte.

"Me advirtió que no veré la luz del sol en la medida en que siga atacando a ‘Marquitos’ Figueroa, y eso va en la misma línea con una declaración que yo di en medios de comunicación, en la que dije que una vez le impusieran una medida de aseguramiento, él no vería la luz del sol", contó Del Río.

"La única intención de los bandidos y los cobardes es amedrentarlo a uno y evidentemente yo no tengo ninguna intención de apartarme del proceso,

pero sí tengo la necesidad de advertirles a las autoridades que cualquier atentado contra este servidor o mi familia vendrá directamente de la banda de Figueroa", agregó.

Alias ‘Marquitos’, a quien señalan de liderar una banda dedicada al narcotráfico y al contrabando e involucrada en múltiples asesinatos en la costa Caribe, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ibagué.