Andrés Jaramillo es víctima en investigaciones del contrato de la vía Bogotá-Girardot: Defensa

En la celda del búnker de la Fiscalía en la que permanece recluido desde febrero pasado por el 'carrusel' de la contratación, rinde interrogatorio el expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo López.



Esta vez la citación corresponde a las investigaciones que se adelantan por las posibles irregularidades que se habrían cometido durante la adjudicación del contrato del tercer carril vía Bogotá - Girardot.



La denuncia la presentó el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, por un posible pacto entre oferentes para quedarse con el contrato.



La Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó un contrato por el monto de contrato 2.4 billones de pesos, el 12 de agosto del 2016 al Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot de la que hacen parte Concocreto SAS y Conconcreto Internacional.



Lo que tendrá que investigar la Fiscalía es si este consorcio se cartelizó con el otro competidor: Concesionaria Vías del Desarrollo, conformada por Benton SAS y China Gezhouba Group Company Limitd Sucursal.



El consorcio chino presentó una oferta el 68,8% más baja del valor propuesto.



El abogado Jaime Granados manifestó qué Jaramillo es víctima en este proceso "nosotros somos las víctimas y los denunciantes, me refiero a las empresas que represento como abogado de Conalvias e Infracom”.



"En el caso específico de Andrés Jaramillo, él tuvo una anticipación en la estructuración del proyecto, pero en el proceso licitatorio ya no era el presidente de Conalvias”, dijo Granados.



De igual forma, sostuvo que las evidencias en este caso hablan por sí solas y ya están en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio.



“Hubo al parecer una colusión entre quien resulto adjudicado Conconcreto y otros proponentes como los que se están investigando. Ese tema lo tiene la Superintendencia de Industria y Comercio y ahora la Fiscalía está indagando y Andrés Jaramillo está respondiendo”, señaló Granados.



Por este mismo proceso, la Fiscalía también citó a interrogatorio a Juan Luis Aristizabal Vélez, presidente de Conconcreto.