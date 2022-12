Aplazan para el 3 de octubre solicitud de cárcel contra Luis Fernando Andrade

Para el 3 de octubre quedó aplazada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.



La juez del caso tomó la decisión luego de la solicitud de la defensa y la Fiscalía para revisar el material probatorio.



Andrade está vinculado a las investigaciones que se adelantan por los actos de corrupción que involucra la firma brasileña Odebrecht y el presunto pago de millonarias coimas.



"No soy el hombre de Odebrecht cómo lo quiere pintar la fiscalía, soy el hombre que veló por los intereses de la nación" dijo el exdirector de la Agencia Nacional de infraestructura, Luis Fernando Andrade, luego de salir de la audiencia.

La Fiscalía estaba pidiendo medida de aseguramiento intramural porque tenía miedo de que el funcionario evadiera la justicia saliendo del país.

"He salido del país 5 veces y he vuelto para demostrar mi inocencia; La Fiscalía no tiene pruebas de que yo recibí dinero para favorecer a Odebrecht y como director de la Ani era muy difícil saber si terceros sí lo hicieron"

"Esto no es un complot, pero sí es un malentendido y estaré respondiendo ante las instancias judiciales", añadió Andrade.

Los delitos por los cuales se le acusa a ex funcionario son: Interés indebido en la celebración de contratos, falsos testimonio y ocultamiento o destrucción de material probatorio.

