Así funciona el emporio del mercado negro de celulares robados en Bogotá

BLU Radio llegó al corazón del tráfico de celulares robados en Bogotá , donde el hampa campea a sus anchas en medio de la indiferencia de autoridades, propios y extraños.

Se trata de un verdadero emporio del negocio criminal que cobra vidas de personas. Su ubicación es por todos conocida en la capital: la avenida Caracas con calle 13, donde no solo se consiguen accesorios y repuestos para móviles, sino casi cualquier dispositivo por una fracción de su valor.

Un "vendedor"de la zona nos ofreció un celular casi al lado de un uniformado. Con descaro, aseguró que se trataba un buen celular y a un buen precio.

“Es bajo cuerda, porque es de mercancía que se podría decir que ilegal. Vamos al centro comercial a revisar, te haces a un ladito, revisas y si te gusta se te hace facturación y si no te devuelvo el dinero” sostuvo.

Así, fácil y rápido, aseguró el "vendedor". Sin embargo, afirmó que se debe pagar primero el producto antes de poder verlo y solo puede ser una persona en el lugar.

Un "colega" del "vendedor" se coló en la conversación, ofreció otr modelo de celular en $270.000 pesos, no obstante, advirtió que al ser un celular robado debía tener cuidado con la señal.

Publicidad

"Lo único que podría pasar en este caso sería la liberada, pero lo bueno de este celular es que es de doble sim card, entonces. Si reportan una sim card la otra queda libre”, aseguró. Además, ofreció que si el dispositivo se reportaba, por tan solo $10.000 pesos volverían a liberarlo.

Caminando un poco más por el sector, no pararon las sorpresas. Otra persona ofrece un celular de gama media hasta en $180.000 pesos. Mientras, entre la competencia, otro "vendedor" abordó en la calle, sitio donde se efectúan las transacciones, ya que estas personas no pueden entrar a algunos centros comerciales a realizar estas actividades ilícitas

Para "compensar", ofreció "garantía hasta por dos años" del móvil, siempre y cuando entendiéramos que no era un celular nuevo.

“Ese celular es liberado, tú me dices que no importa, pero a lo que yo voy es que si te para la policía el IMEI de atrás no va a coincidir con el del frente, porque el IMEI ha sido cambiado”, sostuvo.

De acuerdo con registros oficiales, tan solo el primer semestre de este año aumentó 16.7% el robo a estos móviles que terminan en gran mayoría terminan en esta calle.

Escuche este informe de Meridiano BLU: