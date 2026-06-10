Cámaras revelaron cómo siguieron y asesinaron al periodista Cristian Herrera en Cúcuta

La investigación por el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño permitió a las autoridades reconstruir, casi minuto a minuto, cómo se planeó y ejecutó el crimen que conmocionó a Cúcuta el pasado 6 de junio. De acuerdo con los investigadores, la víctima comenzó a ser seguida desde las 12:35 del mediodía sobre la Av. 18 con Cll 7.

Las cámaras de seguridad registraron los movimientos de quienes habrían actuado como marcadores: una mujer en motocicleta y un taxista que ubicaron al periodista y reportaron sus desplazamientos. Siete minutos después, a las 12:42 p.m., el sicario llegó hasta la calle 3 con avenida 11E, en el barrio Quinta Oriental, y le disparó.

Tras el ataque, las cámaras captaron la huida del presunto homicida. A las 12:46 fue visto transitando por el mismo sector; luego apareció en el barrio Ceiba y posteriormente en Lleras Restrepo, siguiendo una ruta de escape previamente establecida. Paralelamente, la mujer señalada de servir como campañera también fue registrada movilizándose por distintos puntos de la ciudad.

La captura de alias ‘Demonio’ permitió a las autoridades identificar la estructura que estaría detrás del asesinato. Según la Policía y la Fiscalía, se trata de la banda delincuencial conocida como ‘Familia P’, organización vinculada al microtráfico y otros delitos en la capital nortesantandereana.



Alias ‘Demonio’ es señalado como el autor material del crimen. Tiene una trayectoria criminal relacionada con homicidios y hurtos y sería hombre de confianza de Ever Carreño Corredor, alias ‘Porras’, considerado el máximo cabecilla de la organización.

Aunque permanece en prisión desde 2016, los organismos de inteligencia sostienen que seguiría ejerciendo control sobre las actividades de la estructura criminal y que desde la cárcel continuaría impartiendo órdenes relacionadas con homicidios, extorsiones y secuestros.

Suministrada

Junto al presunto sicario fueron capturados alias ‘Wilmer’ y alias ‘Angélica’. Las autoridades les atribuyen funciones de coordinación y apoyo en la ejecución del atentado. La mujer habría actuado como campañera, mientras que el otro capturado estaría relacionado con el suministro del arma utilizada.

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Para esclarecer el caso, los investigadores analizaron más de 1.200 fotogramas de video, realizaron seguimientos, entrevistas, reconocimientos fotográficos y análisis balísticos. Además, incautaron cuatro motocicletas, un taxi y varios teléfonos celulares que ahora hacen parte de las evidencias.

La principal hipótesis apunta a que el asesinato fue coordinado por integrantes de la ‘Familia P’, mientras la Fiscalía avanza en la identificación de todos los responsables y en establecer quién dio la orden final de matar al periodista.