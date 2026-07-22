Capturan a futbolista colombiano implicado con banda dedicada a estafas millonarias

Usando inteligencia artificial y videollamadas, una banda delincuencial logró robar más de 1.000 millones de pesos, pero gracias a una investigación cooperativa entre la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, la Dijín y el Gaula se logró la captura de estos miembros, entre los cuales se encontraba el futbolista Mateo Ramírez, de Millonarios e hijo del reconocido John Mario Ramírez.

"Se ha manifestado que, al parecer, el jugador de fútbol profesional Mateo Ramírez prestó su cuenta bancaria para recibir dinero producto de los fraudes", indicó un policía en diálogo con Noticias Caracol, quien ocultó su identidad por motivos de seguridad.

#Colombia | Un duro golpe recibió una banda delincuencial que a través de IA y videollamadas robó a por lo menos un centenar de usuarios bancarios en cinco capitales. Esta es la historia.



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La banda, conocida como 'Los Cyber', usaba estas herramientas para sacar dinero de diversas cuentas haciéndose pasar por agentes de entidades bancarias oficiales, a través de supuestos mensajes de alerta de movimientos. La supuesta empleada o empleado, envió un link para ingresar datos en donde desocuparon las cuentas, o haciendo videollamadas para "mayor seguridad" para "salvar el dinero".

"Los presuntos integrantes de este grupo delincuencial contactaban a las víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y se hacían pasar por funcionarios de entidades bancarias. Con el argumento de alertarlas sobre supuestos movimientos sospechosos en sus cuentas, les solicitaban compartir la pantalla de sus celulares para acceder a información confidencial, como claves, usuarios y saldos. Posteriormente, realizaban retiros de dinero y desocupaban las cuentas", explicó la Fiscalía.



La Fiscalía afectó a una red delincuencial denominada ‘Los Cyber’, señalada de cometer hurtos por medios informáticos mediante la suplantación de entidades financieras. De acuerdo con la investigación, entre junio de 2025 y marzo de 2026, esta estructura se habría apropiado de… pic.twitter.com/R5bDeUtNwT — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 10, 2026

Lo que más preocupó a las autoridades del modus operandí de este banda, era que tenían datos de dirección, cuentas oficiales y más datos personales de las víctimas que abordaban día a día, logrando robar más de 1.000 millones de pesos.

En total, fueron capturadas 16 personas, quienes son señaladas de desempeñar diferentes roles en el entramado criminal. Serán imputadas, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.