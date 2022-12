Capturan en Brasil a Jaime Saade, asesino de Nancy Mestre

En la ciudad de Belo Horizonte fue capturado por la Policía Federal de Brasil el barranquillero Jaime Saade Cormane, contra quien pesaba una orden de detención con fines de extradición, tras haber sido condenado en Colombia a 27 años de prisión por la violación y el asesinato de la joven Nancy Mestre, cometido en Barranquilla en 1994.

Saade Cormane, de 57 años, había permanecido en esa ciudad desde 1994, luego de huir de Colombia para no pagar la condena por el homicidio de Mestre.

Nancy Mestre, de 18 años, fue asesinada entre la noche del 31 de diciembre de 1993 y la madrugada del 1 de enero de 1994 de un tiro en la cabeza.

Después de dos años, la justicia condenó al administrador de empresas Saade Cormane por homicidio y acceso carnal violento.

Sin embargo, no pagó un solo día en prisión porque desde la noche del homicidio huyó de Barranquilla.

En entrevista con el diario El Heraldo, publicada el 10 de enero de 2017, el padre de la víctima, Martín Mestre, recordó la trágica noche de la muerte de Nancy, y que en primera instancia intentaron convencerlo de que fue un suicidio.

“El 31 de diciembre de 1993 estábamos en la casa mi esposa, mi hijo, Nancy y pasamos el día juntos, todos. Ella había pedido permiso porque Jaime Saade, que uno más o menos lo conocía porque él conocía a las amiguitas de ella del colegio Marymount, la había invitado a salir

y nos pareció normal, por eso le dimos permiso con la condición de que regresara a una hora normal. Nosotros nos hemos acostado y nos hemos quedado dormidos", se reseña en la entrevista.

"A las 6:00 de la mañana me despierto y veo que la niña no había llegado, le digo a mi esposa: ¡mija, la niña! y salí a buscarla por todos lados. Cuando llego a la casa de Saade, me atiende la mamá, que ya falleció, y me dijo: su hija sufrió un accidente y está en la Clínica del Caribe. Llego yo a la Clínica del Caribe y encuentro que está con un disparo en la cabeza. Ahí estaba el papá de Saade (Alberto Saade), como eso fue en el apartamento de ellos, y me ha dicho: Martín, tu hija se suicidó”, relató el periódico El Heraldo.

Allegados de Nancy Mestre crearon hace varios años el grupo en Facebook ‘Se busca asesinoJaime Saade’ ya que la condena en su contra prescribiría en el año 2023 en caso de no ser capturado.

