Supuesto meteorito quedó captado en video en Portugal: “Fue precioso”

Un supuesto meteorito atravesó la atmósfera terrestre sobre Portugal este sábado, 18 de mayo, ofreciendo un impresionante espectáculo a los afortunados testigos que lograron captarlo en video con sus teléfonos celulares.

Los videos muestran una intensa bola de fuego atravesando el cielo. El meteorito permaneció visible durante varios segundos antes de desvanecerse, permitiendo que numerosas personas observaran desde países como España y Portugal.

En redes sociales se hicieron virales cientos de vídeos y fotos, en especial desde España y Portugal, donde varias personas captaron el paso del cuerpo celeste.

“Fue precioso”, comentaba un usuario en X, antes Twitter, acompañado de un video donde se aprecia claramente el meteorito iluminando la noche. "Es impresionante que lo haya podido grabar", "Yo lo he visto pasar por Sevilla", "Impresionante", "Nunca pensé que iba a pasar esto en España", "que probabilidades tienes de que te pase un meteorito mientras grabas un video", son otras de las reacciones que se leen.

La comunidad científica aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el origen y la naturaleza exacta del meteorito, pero este tipo de eventos suelen ser bastante comunes y, aunque espectaculares, generalmente no representan un peligro para la Tierra.

Videos del meteorito que iluminó la noche en Portugal

