Captan en video a supuesto fantasma cantando en plena iglesia: “Almas perdidas”

Un inquietante encuentro paranormal fue capturado en video por un usuario de TikTok, quien asegura haber presenciado la presencia de un supuesto fantasma entonando cánticos religiosos en una iglesia de una localidad en México.

El incidente ocurrió durante la noche, cuando un tiktoker, acompañado por un amigo, decidió explorar una iglesia. Lo que esperaban que fuera una aventura ordinaria, pronto se convirtió en una experiencia aterradora cuando escucharon una voz femenina cantando dentro del templo. Sin embargo, lo que vieron a continuación los dejó "aterrados".

Según relató el protagonista del video, al adentrarse en el templo, escucharon claramente la voz de una mujer cantando una melodía religiosa, a pesar de que no había nadie más presente. Alarmados, decidieron grabar la escena con sus teléfonos móviles. Y lo que registraron en el video ha dejado a muchos espectadores sorprendidos.

En las imágenes compartidas en la cuenta de TikTok @sosa_telodice13, se puede apreciar cómo, tras unos instantes de escuchar la voz, una extraña figura comienza a manifestarse cerca del altar. El tiktoker asegura que se trataba de un "ente".

Aunque algunos podrían cuestionar la autenticidad del video, el tiktoker insiste en que capturó un encuentro genuino con lo sobrenatural. "Creo que sí la grabé", comentó.

El video se ha vuelto viral en la plataforma, acumulando más de 740 mil reproducciones y 48 mil "me gusta". En el clip se leen todo tipo de comentarios, con muchos sugiriendo que las iglesias podrían ser lugares propicios para la actividad paranormal debido a la energía acumulada de los fieles que las visitan.

"Al principio no vi nada y al final tampoco 😅", "dile que cante un corrido 😅😅😅😅", "Las iglesias, creo que muchas almas perdidas llegan ahí necesitan la luz", "No la vi wey, no la vi wey, en mi teléfono no se vio nada", "no, pues que bueno que si la viste porque nosotros no", son algunos de los comentarios que se leen en el video.