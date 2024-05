Video: hombre colgó una hamaca en pleno bus y se negó a sacarla con curioso argumento

En las redes sociales, cada día se hacen virales videos que van desde lo más gracioso hasta lo más conmovedor. Recientemente, un video que muestra a un hombre colgando una hamaca dentro de un bus de servicio público en Nueva York, Estados Unidos, ha causado sensación en Internet.

El hombre, decidido a dormir durante su viaje, instaló su hamaca en el interior del bus. Cuando el conductor le pidió que la retirara, el hombre se negó rotundamente, y aseguró que no existía ninguna reglamentación que le prohibiera colgar la hamaca. “Me gustaría ver el cartel que dice que están prohibidas las hamacas”, repetía mientras el chofer le exigía que se bajara.

El insólito incidente fue captado en video y subido a TikTok por la cuenta @scottykash y, hasta el momento, ya ha alcanzado rápidamente una impresionante popularidad. El video cuenta con más de 92 millones de reproducciones, alrededor de 13 millones de ‘me gusta’ y más de 130 mil comentarios.

La grabación muestra al hombre balanceándose en la hamaca y diciendo en varias ocasiones “Soy como una anaconda”, lo que desconcertó y sorprendió a los demás pasajeros del bus. Hasta el momento, la identidad del hombre sigue siendo desconocida, por lo que no se ha podido confirmar si se trata de alguien que vive en la calle o si todo fue actuado para que el hombre se hiciera viral.

Publicidad

Vea el video:

"Esto es tan random JAJAJAJAJAJA", "JAJAJAJA como se da vueltas", "Cómo giraba, gritaba y se escondía JAJAJAJAJAJAJAJ", "Y por qué llegaste tarde al trabajo? No me vas a creer…", "no es un chico malo, solo quiere ser él mismo", "después de eso pusieron un letrero que prohibía las hamacas", "a mi no me molestaría, que siga durmiendo no más 🤷🏽‍♀️😄, "básicamente tiene razón JAJAJJAJAJAJJA", son algunas de las reacciones en redes sociales.