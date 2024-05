Nueva York nombra una de sus calles en honor a Silvestre Dangond: esta es la razón

Días antes de su gran concierto en Bogotá, Silvestre Dangond recibió un reconocimiento especial en Estados Unidos. Y es que este martes, 14 de mayo, el comisionado de transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez, decretó que desde ahora la intersección de la Calle 50 y la 6ta Avenida llevará el nombre del guajiro.

"Mil gracias, Nueva York es una ciudad que me ha dado tanto", expresó el cantante. "¡Qué felicidad poder compartir con mi público latinoamericano en la ciudad de Nueva York el próximo 31 de mayo, cuando se llevará a cabo la ceremonia de develación!", dijo el cantante colombiano por este reconocimiento tan especial.

Ahora, esta calle llevará el nombre de 'Silvestre Dangond Way', que, según el comisionado, se da en honor a la música del artista y en reconocimiento a su aporte al mundo a través de sus canciones. Él le entregó este reconocimiento personalmente al posar juntos con el letrero que llevará el nombre del guajiro.

Ubicada en un punto emblemático de la Gran Manzana, en la intersección de la Calle 50 y la 6ta Avenida, a pasos del majestuoso Radio City Music Hall y de la emblemática plaza del Rockefeller Center.

Asimismo, Dangond prometió dar un gran show en la ciudad durante su gira en Estados Unidos, la cual arrancará desde el 23 de mayo en Charlotte e irá hasta finales de año cuando se presente en Miami.

El poder llega a Bogotá

Faltan pocos días para el concierto de Dangond en la capital del país. El Campín está listo para recibir la presentación del guajiro en una noche llena de los clásicos del vallenato, que, según él, recordaran lo mejor del silvestrismo en una ciudad que si hablara, diría cosas.

"Después de mucho tiempo comprendí las pruebas que Dios me puso en el camino. Para mí, el Campín no es un reto. Hace años pasé por ahí y siempre lo miré con respeto (...) Pese llenar cinco veces el Movistar Arena con sould out, nunca se me pasó en la cabeza estar ahí, nunca", dijo el día que presentó el concierto en Bogotá.