En imágenes: así se vivió el concierto de Silvestre Dangond en Medellín

Finalmente, Silvestre Dangondllegó hasta la capital de Antioquia para presentar su más reciente álbum: ‘Ta Malo’. El silvestrismo vivió una noche única en el Atanasio Girardot en donde disfrutó de lo mejor del repertorio del artista guajiro que, con muchas ansias, disfrutó con el vallenato del cantante colombiano.

Sobre las 10:30 de la noche salió al escenario el guajiro para interpretar su tema ‘Bacano’ para encender a todos los asistentes del estadio Atanasio Girardot. Lo mejor de la música de Dangond comenzó a sonar en la capital de Antioquia al mejor ritmo del vallenato colombia que tanto le ha dado al país en materia musical.

El concierto de Silvestre Dangond en Medellín // Foto: Paola España Comunicaciones

Silvestre interpretó temas como ‘La Pareja del Momento’, ‘Cantinero’, ‘Loco Paranoico’, ‘La Vallenata’, ‘La Difunta’, entre otros más, muchos de esos que inmortalizaron con Ronaldo Ochoa y Juancho De La Espriella.

Sin embargo, no fueron los únicos invitados del artista vallenato, pues al escenario se subieron Pipe Bueno, Iván Calderón y Daniel Calderón para cantar algunas de estas canciones importantes de su carrera musical.

Al menos unas 20.000 personas llegaron al coloso de la 70 para disfrutar de Silvestre Dangond en una noche llena de música de más de dos horas para escuchar canciones ‘Blanco y Negro’, ‘Me gusta’, ‘El Silvestrazo’, ‘Cásate Conmigo’, ‘Las locuras mías’, entre muchas más.

El concierto de Silvestre Dangond en Medellín // Foto: Paola España Comunicaciones

Ahora, Dandong se preparará para su próximo concierto que no será si no hasta el 18 de mayo en Bogotá. El turno es del estadio Nemesio Camacho El Campín que recibirá todo el silvestrismo durante una noche de vallenato en el tour del guajiro.

"Después de mucho tiempo comprendí las pruebas que Dios me puso en el camino. Para mí, el Campín no es un reto. Hace años pasé por ahí y siempre lo miré con respeto (...) Pese llenar cinco veces el Movistar Arena con sould out, nunca se me pasó en la cabeza estar ahí, nunca", dijo.