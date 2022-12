Con este sistema de justicia no podremos consolidar el proceso de paz: fiscal

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que hay aproximadamente 15 mil audiencias públicas represadas en el país de las cuales, a la fecha, un poco más de mil se han adelantado e indicó que aunque van avanzando, con estas demoras no se podrá consolidar el proceso de paz.

Publicidad

"No podemos quedar inermes. No todo puede ser para la jurisdicción de transición. Yo de la manera más respetuosa señor ministro, yo formo parte del poder judicial y represento ese anhelo de justicia de la sociedad colombiana que le reclama a la rama judicial. Yo les pido mucho sentido de responsabilidad en el momento de asignar los recursos para lo que viene, con una justicia menesterosa que hace audiencias a más de un año no vamos a poder consolidar el proceso de paz", afirmó el fiscal Martínez.

Este proyecto de pequeñas causas qué pasó a cuarto debate, busca darle celeridad a las investigaciones por delitos menores como el hurto, robo de celulares, lesiones personales, injuria y calumnia, para que haya una rápida sentencia con el objetivo de evitar los vencimientos de términos y descongestionar la Fiscalía.