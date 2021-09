Condenan a 48 años de cárcel a responsable del feminicidio de la pequeña Salomé

Un juez en Neiva condenó a Sebastián Mieles Betín a una pena de 48 años y tres meses de prisión por el feminicidio, acceso carnal violento, secuestro y tortura de SalomÉ Segura, una niña de tan solo 4 años de edad. Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2020 en la vereda Puerto Alegría del municipio de Garzón.

Ese día los padres de la niña advirtieron su ausencia a eso de las 8:30 de la noche, por lo que iniciaron la búsqueda con la ayuda de sus vecinos. Poco después, río abajo, encontraron una sandalia y un celular, rastros que, al seguirlos, permitieron hallar a la menor inconsciente a orillas de la quebrada Caguancito y semidesnuda.

Para este hombre de 27 años el abogado Jaime Granados Peña, representante de las víctimas, habían pedido la máxima pena vigente en Colombia la cual es de 60 años.

”La condena proferida por un juez de La República el día de hoy contra Sebastián Mieles por el terrible y atroz homicidio y previa violación y tortura de Salomé no hace justicia, pero es un principio de justicia. Son 48 años y tres meses, se quedaron cortos. 60 años era la condena que esperábamos, ya que no hay cadena perpetua todavía en Colombia”, señaló el representante de las víctimas.

La lectura del fallo contra Mieles Betín se dio después de que el pasado mes de julio, durante la audiencia preparatoria al juicio oral que presidió el juez primero penal especializado de Neiva con funciones de conocimiento, aceptara los cargos por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado, tortura y secuestro simple agravado, imputados por el fiscal cuarto especializado de Neiva.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía durante el juicio oral, este hombre de 27 años sustrajo a la menor, la retuvo llevándola a un sitio alejado, la accede carnalmente y consciente de que su víctima podría reconocerlo procedió a golpearla dándole un trato cruel, inhumano y degradante con el fin de callarla.

Para Víctor Segura, padre de Salomé, aunque esta condena no es ejemplar, se hizo justicia en el crimen de su hija.

”A mi, como papá, me parece insuficiente esa condena para lo que él se merecía, por todo lo que le hizo a mi hija, pero pues usted sabe que la justicia es así, aunque son casi 50 años no es un condena ejemplar. Hoy lo más importante es que el crimen de mi pequeña no quedó impune, se resolvió prácticamente en un año”, indicó.

