Corte Suprema absuelve al embajador en Nicaragua León Fredy Muñoz

La Corte Suprema de Justicia absolvió al actual embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, quien era investigado desde 2018 por un caso de narcotráfico. En su momento, a Muñoz se le encontraron 146 gramos de cocaína en un control aeroportuario, lo que desencadenó una investigación que marcó su carrera política y diplomática. Sin embargo, el fallo más reciente del alto tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para determinar que la droga le perteneciera, lo que lo exonera de responsabilidad penal.

Según el análisis de las pruebas presentadas durante el proceso, la Corte determinó que las inconsistencias en la cadena de custodia y la falta de evidencia contundente impidieron establecer un vínculo directo entre el embajador y la sustancia incautada. Además, la defensa de Muñoz argumentó que este fue víctima de un montaje para desprestigiarlo en un momento clave de su trayectoria política, lo que generó dudas razonables que fueron acogidas por los magistrados.

León Fredy Muñoz se pronuncia

Una vez conocida la noticia, el embajador habló ante medios de comunicación y sostuvo que todo se trató de un montaje: “La razón es que no tengo nada que ver con eso. ¿Efectivamente, fue un montaje, como lo dijimos desde el principio, es que quién va a llevar cocaína de Bogotá para Medellín? Cuando eso yo era recién electo congresista, me iba a ganar $35 millones y esa droga valía $500.000. No era ni para consumir, porque se demostró que no soy un consumidor, jamás en la vida he consumido y jamás en la vida voy a narcotraficar con 143 gramos de cocaína”, dijo.

Antecedentes del caso

En agosto pasado, la Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para condenar al embajador por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Este caso se remonta a 2018, cuando el diplomático fue detenido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia. Durante una inspección rutinaria, las autoridades encontraron 146 gramos de cocaína en su equipaje. Además, en una revisión posterior, se localizaron otros 200 gramos de la sustancia ilícita.

En el momento de su captura, el acusado se desempeñaba como representante a la Cámara por Antioquia . Desde entonces, el caso ha evolucionado con múltiples audiencias y alegatos, destacando los esfuerzos del embajador por probar su inocencia.

Defensa del embajador

El embajador sostuvo durante el proceso que era víctima de un complot político. Según su versión, la droga habría sido plantada en su maleta como parte de un montaje orquestado por sus opositores en Bello, municipio donde previamente ejerció como concejal. Además, el diplomático asegura no haber tenido nunca contacto con sustancias ilícitas. En declaraciones públicas afirmó: Yo no conocía ni siquiera la cocaína, nunca en la vida he consumido eso. Hágame pruebas, hágame polígrafos."