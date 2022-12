Corte Suprema también investiga a Álvaro Ashton por presunto abuso sexual a menores

Un nuevo y gigantesco escándalo sacude al Congreso de la República: en medio de las investigaciones que comenzaron por el ‘cartel de la toga’ se han desempolvado viejos expedientes como el de la ‘parapolítica’ y el de las irregularidades en la entrega de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes con fines políticos.



BLU Radio conoció una serie de documentos oficiales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, firmados recientemente, que han llevado a ese alto tribunal a iniciar una nueva investigación preliminar contra el senador liberal del Atlántico Álvaro Ashton, esta vez, por presunto abuso sexual de menores de edad.



Todo comenzó el pasado 2 de noviembre, cuando el magistrado auxiliar Ilich Felipe Corredor Carvajal y la profesional especializada Lilibeth Alsina Bustos, le enviaron al doctor Eugenio Fernández Carlier, magistrado titular de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un documento de dos páginas, con una escalofriante transcripción de una conversación telefónica del 15 de agosto de 2014 entre el Senador Álvaro Ashton y quien, según los investigadores, sería Jesús Gregorio Madero Ensina, entonces trabajador del legendario Hotel El Prado de Barranquilla.



Le puede interesar: No le torcí el pescuezo a la justicia: Álvaro Ashton.



Álvaro Ashton: Aló, sí



Jesús, Hotel El Prado: ¿Cómo está? le habla Jesús del Hotel El Prado.



Álvaro Ashton: ¿Qué ha habido Jesús?



Jesús Hotel El Prado: No joda doctor, pero es que usted sabe que yo soy el que lo registro ahí en el hotel, el de la vez pasada, usted sabe que todo es comunicación y que hable conmigo.



Álvaro Ashton: Y, ¿qué pasó?



Jesús, Hotel El Prado: Nada, que aquí no se pueden registrar las niñas.



Álvaro Ashton: Ah no, no, no importa, no, no se preocupe, no la registre.



Jesús Hotel El Prado: Yo ya no les puedo hacer check in porque yo.



Álvaro Ashton: No, no se preocupe, si no cumplen el requisito no yo no tengo ni idea, oyó, tranquilo.



Jesús, Hotel El Prado: No pero, o sea la... la idea es que para la próxima, usted (INENTENDIBLE)

Álvaro Ashton: Ok, ok, no, tranquilo no se preocupe.



Jesús, Hotel El Prado: Porque es que ellas llegaron así, se dio cuenta recepción, seguridad, todo el mundo que es menor de edad y tal y no se puede entonces que... ¿qué quiere que yo haga? Que le guarde esta reserva para otra oportunidad con el depósito y queda ahí para cuando quiera venir



Álvaro Ashton: Sí, sí, sí, claro, claro



Jesús, Hotel El Prado: Usted quiere que se les busque a ellas por otro lado o usted busca o que.



Álvaro Ashton: No sé (INENTENDIBLE)



Jesús, Hotel El Prado: Entonces les digo que eso... bueno, entonces la reserva yo se la voy a aplazar para otra oportunidad como tal otro mes para que el dinero esté ahí para cuando usted venga la activamos y podemos cambiar nombres y todo, ¿sí?



Según los investigadores, "el audio transcrito da cuenta de la posible comisión de conductas unibles atribuibles al aquí investigado (Álvaro Ashton) con, al parecer, víctimas menores de edad. Por lo anterior, consideramos que dichas circunstancias deben ser objeto de investigación penal.



Posteriormente, el 16 de noviembre de este año, Nancy Calderón le envía un oficio al senador Álvaro Ashton desde el despacho del magistrado Eugenio Fernández Carlier, en el que se le confirma que se abrió investigación previa en su contra señalando:



"En los DVDs de interceptaciones se encontró una comunicación que por su trascendencia jurídico penal ponemos en su conocimiento. El audio transcrito da cuenta de la posible comisión de conductas unibles atribuibles al aquí investigado con, al parecer, víctimas menores de edad".



Adicionalmente, la Corte Suprema rompió la unidad procesal y determinó que el caso por "presunta comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales", no tienen conexión alguna con la investigación por presuntos vínculos con grupos de autodefensas.



Es tan grave todo el caso, que el pasado 20 de noviembre, el despacho del magistrado Fernández Carlier envió un oficio firmado por el magistrado auxiliar Héctor Casanova González a la gerente de una reconocida empresa dedicada al entretenimiento infantil donde trabaja Jesús Gregorio Madero Ensina, el mismo que supuestamente le ayudaba a Ashton en asuntos ilegales con menores de edad en el Hotel El Prado, para que garantizara su comparecencia ante la justicia en medio de este proceso.



Madera Encina, trabajó durante aproximadamente seis años en dicho hotel, ocupando el cargo de auxiliar de recepción, en el horario comprendido entre las 3:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche.



Trabajó en el hotel hasta el año 2016, cuando fue despedido al igual que otros empleados de ese mismo lugar. Despido que se dio cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes dejó de asumir el control del complejo hotelero y entró a la operación la empresa Fontur.



Al respecto, el congresista señaló en Mañanas BLU que se siente “absolutamente sorprendido” por dicha investigación y se mostró confiado en la justicia, pues, según él, es inocente de estas acusaciones.



“Sí tengo entendido que se aperturó una investigación preliminar hace algunos días, no menos de una semana y media, y se trata de una investigación que está en etapa preliminar sometida a la reserva sumarial”, indicó.



Ashton negó la conversación y precisó que se trató de una interceptación, de la cual dijo desconoce la procedencia.



“Jamás, nunca, han habido evidencias que prueben que he actuado al margen de la ley y menos en este tipo de situaciones”, puntualizó.



El parlamentario reconoció que sí acostumbra a hacer reuniones en el hotel Prado de Barranquilla con varios sectores políticos, pero que “jamás” ha hecho parte de este tipo de prácticas.



“En ningún hotel, en ninguna ciudad del mundo permiten la admisión de menores en un hotel 5 estrellas (…) No es cierto, de ninguna manera, que yo haya hecho parte de estos delitos”, manifestó.



“Jamás y nunca el senador Ashton ha solicitado admisión de nadie que no cumpla requisitos legales en ninguna instancia. Soy incapaz de acceder o actuar en ese tipo de conductas”, recalcó.



Finalmente, el congresista dijo que “nunca” ha sido cómplice o ha registrado a menores “en ninguna parte del mundo”.



“Jamás he sido actor o partidario de inducir a nadie a esas prácticas. Jamás he solicitado, he inscrito o he registrado a menores de edad en ningún establecimiento público o privado en esta ciudad (Barranquilla) o el país”, aseveró.