Denuncian que capitán Ányelo Palacios golpeó a embarazada, hija de un coronel

El polémico capitán Ányelo Palacios, quien estuvo relacionado con el escándalo de ‘La comunidad del anillo’ en la Policía Nacional, se vio envuelto en un bochornoso hecho en un centro comercial de la capital.



En la tarde de domingo, el oficial en retiro departía con su hermana cuando fue, al parecer, señalado por cuatro mujeres que lo habrían tildado de ‘maricón’, a lo que su familiar reaccionó e intercambiaron palabras soeces con ellas, quienes son familiares de un coronel retirado de la institución.



En medio de la gresca, hubo intercambio de golpes, por lo cual Palacio se vio obligado a intervenir y terminó golpeando a una de las mujeres, quien está en estado de embarazo.



“Tengo la tensión alta y están descartando que no vaya a tener preclamsia, tengo hematomas en la cabeza y algunos rasguños”, dijo la mujer, quien dijo que denunciará el hecho.



Por su parte, Palacio manifestó: “las cuatro señoras de manera grotesca se burlaron de mí. Me dijeron que si yo era el capitán de la comunidad del anillo, ´el maricón´”.



“Las señoras le pegaron a mi hermana, la tiraron al piso y me toco interceder y pedir ayuda”, dijo.



La hermana del capitán se encuentra bajo supervisión médica en el hospital de Engativá, mientras que la mujer embarazada se encuentra en la clínica Colombia.