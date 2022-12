Director de Aerocivil, en líos por presuntamente usar aviones con fines personales

La denuncia fue radicada por Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, quien pide a la Procuraduría y Fiscalía investigar a Alfredo Bocanegra por los delitos de peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Publicidad

La denuncia se sustenta con diversos registros fotográficos en los que se ve en un viaje en un avión C-90, al parecer de propiedad de la Aeronáutica, y que es para uso exclusivo de prestación de funciones públicas.

"Con lo cual se habría generado un detrimento patrimonial al estado en términos de gasolina o combustible, tripulación, mantenimiento, ocupación del espacio aéreo, tiempo de los funcionarios acompañantes", señala Pablo Bustos.

Publicidad

Publicidad

Tal vuelo se habría realizado para asistir al partido de fútbol de la Selección Colombia contra Uruguay, que se jugó el pasado 10 de octubre en Barranquilla.

"Dicho encuentro se realizó en día laboral hábil tanto para el director de la Aerocivil como para sus asesores que le acompañaban en el mismo, que habría sido pago a los mismos o no reportado como día no laborado, quienes por razones fútiles o innobles habrían dejado la prestación del servicio, pues no se trataba de conjurar ninguna otra situación de peligro o riesgo sino el puro placer personal", dice la denuncia.

Publicidad

En la denuncia se aporta también un video en el que se ve que por momentos la aeronave está siendo tripulada por la asesora del despacho del director de la Aeronáutica, Alba Lucía Rodríguez.

Publicidad

"Esperamos que se investiguen los hechos y si existen sanciones disciplinarias y penales se hagan efectivas", puntualiza el director de la red de veedurías.