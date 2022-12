El audio completo con que la defensa de Uribe busca desmentir manipulación de testigos

Un audio que la defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe entregó a la Corte Suprema de Justicia este miércoles

demostraría la posible manipulación de testigos en contra de su cliente.

La carta que se juegan los abogados busca tumbar uno de los testimonios dentro del proceso en el que se le investiga a Uribe por presuntamente haber incurrido en soborno y fraude procesal. El audio correspondería al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. El testimonio lo entregó a la Corte Suprema en diciembre de 2016.

Vélez es el mismo testigo del Caso Uribe que dice haber recibido pagos, supuestamente, del abogado Diego Cadena, quien reconoció las transacciones y las calificó de ‘subsidios’.

Esa mañana de diciembre de 2016, se llevÓ a cabo la audiencia del proceso contra el excongresista Mario de Jesús Uribe Escobar por el asesinato del líder indígena Gabriel Ángel Cartagena. Allí, Vélez explicó que se habría reunido con Iván Cepeda para “embalar a los Uribe”.

Las palabras que pronuncia Vélez en los primeros 7 minutos es:

"Lo que pasa es que tuve una diligencia en Bogotá, el año pasado y allá estuvo el señor ese, Iván Cepeda con Pablo Hernán Sierra, que era mi patrón. Estaba hablando sobre los hechos de Cartagena. Ellos tenían unas vainas ahí, que había que hablar que Santiago Uribe tenía que ver en eso. Que había que colaborar, digamos, con embalar a los Uribe”.

Y luego mencionó a quien sería Pablo Sierra, alias Alberto:

“No sé qué le pasa a Alberto, está loco. Como les dije, me dijo que había que colaborar con lo de Santiago... no me meta en eso... Eso lo puede aclarar el abogado mío también", se oye en la grabación.

El audio fue presentado este miércoles por el abogado Jaime Granados a la Corte Suprema en el marco de los alegatos de conclusión, mientras se decide el futuro del expresidente.

