El caso Odebrecht ha sido mal manejado: Barbosa sobre carta de exfiscal del proceso

Después de que BLU Radio revelara la carta de la exfiscal del caso Odebrecht Amparo Cerón al fiscal general , en la que cuestiona su retiro del proceso después de unas citaciones judiciales, Francisco Barbosa respondió que el proceso había sido “mal manejado”.

“El caso de Odebrecht ha sido mal manejado, no hay respuestas concretas a una multiplicidad de temas en Colombia. Yo como fiscal general quiero que esto avance, esto estaba en cabeza de fiscales delegados ante el Tribunal, le doy el más alto nivel: fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, señaló Barbosa.

Además, dijo Barbosa, le preocupa que la fiscal Cerón se presente con la carta cuando no ha dado resultados.

“Me preocupa en grado sumo que haya personas en la Fiscalía que, después de que no le ha dado resultados al país durante años en temas, se presenten con preocupación porque estamos fortaleciendo estas investigaciones. Como fiscal no voy a entrar en suspicacias ni en análisis puntuales frente a comunicaciones que me dirijan”, puntualizó.

Para Barbosa, “los fiscales que tienen los casos no son dueños de sus expedientes”.

“Unificar una investigación que estaba fracturada en la Fiscalía es fortalecer. Entregué las 35 investigaciones de Odebrecht al grupo de tareas especiales de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

Y añadió: “Yo no le respondo a fiscales que tienen los casos. Ustedes mismos durante años han reclamado respuestas en el caso Odebrecht, el país, además, lo implora, se requieren respuestas en el caso Odebrecht. A mí en la Corte Suprema de Justicia me preguntaron por el caso de Odebrecht. Hoy estoy diciéndole al país que quiero fortalecer el caso”.