En 3 meses quedarían libres Jaramillo y Ortiz: abogado de víctimas de InterBolsa

El abogado de las víctimas del caso InterBolsa, Francisco José Sintura, se mostró en total desacuerdo de la pena de 5 años y nueve meses de cárcel impuesta contra Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, quienes aceptaron su responsabilidad por el caso InterBolsa.



“Tengo que expresar mi desacuerdo enérgico pues no consulta esa decisión a la proporcionalidad ante la gravedad de los delitos que se sancionaban”, expresó.



Añadió que una pena de 5 años no es para nada proporcional al hecho que se cometió.



“No podemos olvidar que estas personas admitieron haber estafado a 1028 personas en más de 400 mil millones de pesos”, enfatizó.



Sintura dijo que, tal como están las cosas, este mismo año los condenados podrían salir de la cárcel este mismo año.



“Llevan ellos en detención dos años y sumarán rebajas adicionales de un día de descuento por cada dos de trabajo en la cárcel, más descuentos cuando cumplan las dos quintas partes de la pena. Eso va a ocurrir en menos de un año”, dijo.



El jurista criticó que la Fiscalía se haya mostrado conforme con esta decisión, “en contravía de lo expuesto por el fiscal general de la Nación”.



“Muy probablemente la libertad la recuperen en menos de tres meses, a menos que se produzcan decisiones en los otros casos que están pendientes: lavado de activos y manipulación de especies”, puntualizó.