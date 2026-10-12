Envían a la cárcel presunto responsable de explotar sexualmente a niñas indígenas en el Meta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Fredy Humberto Gómez Aguilera, señalado de explotar sexualmente a niñas de la comunidad indígena Jiw en el Meta, aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban. De acuerdo con la fiscal del caso, el procesado habría aprovechado las necesidades de la niña y de su comunidad para agredirla sexualmente.

Los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2023 e involucran a una menor de 13 años del resguardo Luna Roja, ubicado en Puerto Concordia. Durante la audiencia, la fiscal señaló que el hombre presuntamente ofrecía distintas cosas a cambio de acceder sexualmente a la menor, entre ellas comida, dinero para su familia, un celular, agua para el resguardo y sustancias como bóxer.

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Según las autoridades, en una ocasión Gómez habría trasladado a la niña a una finca de su propiedad en Mapiripán, donde presuntamente la sometió sexualmente. Además, habría aprovechado un descuido del personal médico de un hospital para agredirla, después de presentarse como familiar de la menor.

Menor de edad. Foto de referencia: Meta IA

La funcionaria también explicó que estas condiciones de vulnerabilidad reducían las posibilidades de la víctima de evitar las agresiones, pedir ayuda o denunciar oportunamente lo sucedido. La Fiscalía aseguró que el hombre se comunicaba por teléfono con otras niñas indígenas y les ofrecía dinero para que fueran a sus propiedades.



Gómez fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el kilómetro 26 de la vía nacional de Puerto Concordia. Posteriormente, una fiscal de la Seccional Guaviare le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.