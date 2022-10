Estatutaria daría más herramientas para obligar a 'El Paisa' a comparecer: JEP

La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, Julieta Lemaitre, manifestó que la firma de la Ley Estatutaria le permitiría de forma eventual obligar a comparecer a Hernán Darío Velásquez, alias 'El paisa', luego de que incumpliera su compromiso de presentarse este lunes como lo han hecho otros exjefes guerrilleros y reiteró la preocupación por la zozobra que genera no solo en los excombatientes, sino en las víctimas y las dificultades que se presentarían en el ejercicio del tribunal.

"La Ley Estatutaria le permite a la Sala que se obligue a la persona que no ha comparecido a rendir versión; es la única fuente legal. O sea que en este momento lo que puede hacer la Sala ante la falta de incumplimiento es continuar con el incidente porque el incidente está en la ley procesal y se surtirán las consecuencias, pero en este momento, como no hay Ley Estatutaria, la Sala no tiene las herramientas que le permitan ordenar obligar al señor a comparecer", explicó la magistrada.

Esta explicación fue dada luego de la inasistencia a la cita de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga para este lunes en medio de las objeciones presentadas a 6 de los artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por el presidente Iván Duque y que, además, han generado un sinsabor por el funcionamiento de la Sala de Reconocimiento que viene escuchando a los 31 exjefes de la guerrilla de las Farc.

"Las objeciones, por supuesto, han dejado una sensación muy mala en los comparecientes, una sensación de incumplimiento de inseguridad jurídica no solo entre los excombatientes de las Farc que han venido a cumplir sus citaciones, sino también en miembros de las Fuerzas Militares, que a la fecha ha oído la Sala de Reconocimiento", indicó la magistrada Catalina Díaz.

Señaló que se tiene que apelar a la discreción como jueces porque es imposible negar la justicia, pero reiteró que no tener todas las reglas les afecta en la forma de operar.

