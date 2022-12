Estoy agradecido con la Corte por mi libertad: Luis Alfredo Ramos

El exgobernador de Antioquia habló con BLU Radio sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejarlo en libertad.



Ramos se declaró agradecido con la decisión de la Corte Suprema de Justicia asegurando que la misma le permitirá “reintegrarme a mi actividad y reencontrarme con mi familia, además quiero agradecer a quienes han sido solidarios conmigo durante este proceso”.



Explicó que con anterioridad su defensa había hecho la solicitud de libertad y resaltó que “lo importante es que no solamente me concedieron la libertad, sino que revocaron la medida de aseguramiento, lo cual tiene una gran importancia en este proceso”.



Reiteró que ha sido víctima del cartel de falsos testigos “y eso lo reconoce la Corte, esperemos que todo termine pronto”.



Luego de tres y tres meses de prisión, el exgobernador de Antioquia recuperó la libertad por una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



La decisión tiene que ver con la posibilidad de defenderse en libertad por los delitos parapolítica y concierto para delinquir y no con la absolución del proceso.



