Falsas becas llevaron a más de 60 colombianos a la explotación laboral en España: así los engañaban

Una investigación internacional permitió desmantelar una red dedicada a la trata de personas y el tráfico de migrantes que, desde 2019, habría utilizado falsas becas y prácticas académicas como fachada para sacar a colombianos del país y someterlos a explotación laboral en España.

La estructura criminal captaba a sus víctimas en Colombia ofreciéndoles supuestas oportunidades de formación profesional. El engaño comenzaba con la presentación de documentos falsos que acreditaban vínculos entre los estudiantes y diferentes instituciones educativas.

Red que explotaba a colombianos en España. Foto cortesía.

Con esa documentación, la organización buscaba que los colombianos fueran presentados ante las autoridades españolas como estudiantes que viajarían para cumplir prácticas curriculares. De esta manera, conseguía tramitar de forma irregular autorizaciones de residencia y visas Tipo D.

Por cada uno de estos procesos, las víctimas pagaban entre 4 y 8 millones de pesos. El dinero era entregado bajo la expectativa de acceder a una oportunidad académica y laboral en España.



Pero el panorama cambiaba después de su llegada a territorio europeo. Principalmente en la zona de Tarragona, los colombianos eran trasladados a cadenas de restaurantes donde, según la investigación, terminaban trabajando en lugar de realizar las prácticas académicas que les habían prometido.

Capturados por explotación laboral en España. Foto cortesía.

Las jornadas laborales podían extenderse entre 12 y 16 horas diarias, en condiciones que las autoridades investigan como parte del esquema de explotación. A esto se sumaban mecanismos de presión para impedir que las víctimas abandonaran la estructura.

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La investigación señala a Annelis Caridad Lissabet Ramos, alias ‘Nelly’, como la presunta cabecilla de la organización. Junto con su esposo, habría utilizado amenazas relacionadas con una eventual deportación y con afectaciones a los registros migratorios de las víctimas para mantener el control sobre ellas.

La red también tenía integrantes en Colombia encargados de diferentes etapas del negocio criminal, entre ellas la captación de estudiantes, la falsificación de documentos y la logística necesaria para concretar los viajes.

En el marco de la operación fueron capturados Juan Díaz, William Osorio, alias ‘El Chef’, Germán Bautista, Miguel Ávila, Javier Niño, Karen Charry y Elizabeth Taylor, señalados de pertenecer a la estructura. Las autoridades establecieron que el caso involucra hechos ocurridos desde 2019 y que más de 60 ciudadanos colombianos habrían resultado afectados por esta modalidad de engaño.

Cae red que explotaba laboralmente a colombianos en España. Foto cortesía.

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La investigación fue adelantada de manera conjunta por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, PACTO 2.0 y EUROPOL.

Contra alias ‘Nelly’ existe una Notificación Roja de INTERPOL, mientras las autoridades mantienen la cooperación internacional para avanzar en su ubicación y judicialización.