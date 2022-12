Farc cree que la JEP no quedará reglamentada al 100 por ciento

En una rueda de prensa, desde Oslo, Noruega, la integrante de las Farc, Victoria Sandino, aseguró que la Unidad Nacional del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se está resquebrajando de cara a las elecciones de 2018.



Sandino sostuvo que la Justicia Especial para la Paz, que está en trámite en el Congreso de la República, no va hacer reglamentada el 100 por ciento.



"A estas alturas (JEP) está en trámite en una etapa en la que está entrando las campañas electorales en Colombia, tanto para Presidencia como para Congreso en donde además el Gobierno comienza a resquebrajarse su Unidad Nacional es decir que no hay garantías 100 por ciento de que esa reglamentación sea aprobada", explicó.



Sostuvo que uno de los peligros es que la Corte Constitucional pueda declarar inconstitucional parte de la reforma.



Frente a los retos que se tienen para la reincorporación, Sandino dijo que está alrededor de la seguridad jurídica y física.



"A estas alturas, no obstante las amnistías, no ha salido ni siquiera el 50 por ciento de nuestros compañeros", finalizó.