Filtran audio que sería de Julio Gerlein diciendo que puso 12.000 millones para campaña Aida Merlano

La defensa de Aida Merlano radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Alejandro Char, Fuad Char y otros miembros de su familia por los señalamientos que la excongresista hizo ante la Corte Suprema de Justicia en la ampliación de su testimonio, además filtraron algunos audios en las redes sociales del abogado.

El abogado de la excongresista Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, radicó en la mañana del jueves, 10 de febrero, una denuncia por los delitos de fuga de presos, secuestro agravado, constreñimiento ilegal, tentativa de homicidio, fraude procesal, soborno en actuación penal y acceso carnal violento agravado en contra de Alejandro Char, Fuad Char y otros miembros de la familia que no están especificados en el documento que hizo público esta mañana en sus redes sociales.

La denuncia la interponen luego de que Aida Merlano ampliara su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la familia Char y Gerlein por el entramado de corrupción de compra de votos en la región Caribe.

Horas después, el abogado del Río subió en su cuenta Twitter dos audios de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein en el que presuntamente se establece cómo la campaña de Merlano recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure, según su defensa en redes sociales sería una prueba para demostrar la compra de votos, "Esto no es un juego político. Son delitos e involucran las mafias de la costa. ¡Y vendrán más!”.

En el primer audio, Aida cuestiona por qué Gerlein debe tanto dinero, a lo que él le responde, “mira te voy a decir porqué, primero, yo Julio Gerlein, la oficina es una cosa y yo soy otra cosa, cuando tú me dijiste un día, qué vergüenza, yo no tenía un (…)peso para hacer tus elecciones, un peso, pero óyeme bien, un peso tenía yo, yo presté a Serfinanza 7.000 millones para tus elecciones, en total yo puse 12.000 millones para tus elecciones”.

Acto seguido, Aida Merlano le dice que deje la exageración, “papi deja la exageración, ¿a quién se los diste?, deja la locura, ósea tú estás echando un poco de mentiras (…), se supone que el paisa puso 6.000, deja de estar hablando tanta mentira”.

Gerlein reitera, “6.000 y yo puse 12.000 (…) yo te lo juro que yo puse 6.000”, mientras que Merlano le decía que él estaba mal de la cabeza.

“Yo te puse 12.000 millones de pesos, yo te puse toda la (…) plata, yo no tenía un centavo (…) tú no te imaginas la plata que yo me gasté”, afirma Julio Gerlein.

Finalmente, Aida le responde que los Char también pusieron dinero, “pero si el mismo Alejandro dijo que él iba a poner 6.000, que lo iba a poner el papá y tu nada más 6.000”. Julio Gerlein la interrumpe y dicta las fechas, enero 20 de 2018, febrero 1 de 2018, los desembolsos.

En el segundo audio, Julio Gerlein dice que un señor llamado ‘Julio’, de Serfinanza, le dijo que quisiera aconsejarlo de que no hiciera el préstamo, porque “ya está bueno, ya no más, yo nunca he prestado un peso para mi casa, bueno mira eso ya no importa, ya no vamos a hablar de eso”.

BLU Radio ha estado buscando insistentemente al abogado Miguel del Río para que nos entregue la denuncia completa y los audios.

