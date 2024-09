¿Fiscalía de Barbosa avanzó con Odebrecht? Esto dice informe de gestión

La reciente decisión de la Fiscalía de reestructurar el equipo de tareas especiales del caso Odebrecht , debido a bajos resultados según la actual administración a cargo de Luz Adriana Camargo, ha despertado inquietudes sobre las actuaciones del ente acusador y de los fiscales de ese equipo en los últimos tres años y medio.

El pasado 10 de julio de 2024 se emitió una nueva resolución para definir nuevos equipos de trabajo. Entre las novedades, se destaca que 12 fiscales de un equipo de 17 fueron removidos de la unidad que, en un principio, estuvo liderada por el fiscal Gabriel Jaimes. Los nuevos equipos estarán conformados por cinco fiscales, cinco asistentes, cinco miembros de la policía judicial y siete analistas de élite.

Datos recientes que entregó la Fiscalía a Blu Radio demuestran que, de los 144 expedientes activos, 55 han presentado problemas debido a errores en los procesos de imputación y acusación. Incluso, el ente acusador señaló que, de esos 144 expedientes, solo 30 tienen posibilidades de éxito para la Fiscalía en juicio.

Precisamente, este jueves 26 de septiembre, la Fiscalía retiró siete acusaciones contra personas vinculadas a Odebrecht, al considerar que no existen pruebas sólidas para llevarlas a juicio. Sin embargo, el ente investigador corrigió cuatro escritos de acusación, en los que sí ha encontrado argumentos suficientes contra asesores y funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura en los proyectos manchados por la corrupción.

Tras las recientes informaciones, el exfiscal Francisco Barbosa se mostró crítico frente a los cuestionamientos de que su administración no avanzó en el caso Odebrecht y recalcó que se hicieron 106 imputaciones. “No me vengan a decir que no les funciona el modelo de Odebrecht, que sí funcionó. Otra cosa es que quieran modificar el modelo para retirar imputaciones”, dijo, y enfatizó en que, ahí sí, “que le expliquen eso al país”.

Blu Radio consultó el informe de rendición de cuentas de marzo de este año, presentado pocos días antes de que terminara su periodo. Según el informe, el grupo de tareas especiales de Odebrecht, entre 2020 y 2023, hizo 104 solicitudes de imputación, de las cuales se concretaron 73 imputaciones.

¿Qué pasó con las imputaciones a 12 exdirectivos brasileños de Odebrecht?

Dentro de esas 104 solicitudes estaban los nombres de los exdirectivos brasileños de la multinacional Odebrecht que la Fiscalía anunció en agosto de 2023, donde se destacan nombres como el presidente de la multinacional entre 2008 y 2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martonelli, Luiz Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia), entre otros.

Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna de esas acusaciones. Asimismo, el informe señala que se presentaron 21 escritos de acusación, cuatro principios de oportunidad y 11 sentencias condenatorias. Otro de los hallazgos de este documento es que las cuantías que la multinacional Odebrecht aún no ha regresado al Estado son significativas.

“Igualmente, logramos establecer que los daños causados por Odebrecht a Colombia suman más de 514 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado más de 19 mil millones de pesos, lo que concluye que Odebrecht le debe al Estado más de 494 mil millones de pesos producto de actividades ilegales”, dice el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Actualmente, los juicios que están a punto de iniciar o ya están en proceso son contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, y el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade.

Informe de gestión sobre caso Odebrecht Foto: Fiscalía

