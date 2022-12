Fiscalía investiga si motín en la URI fue un intento de fuga

en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía abrieron los candados de las celdas y, además,

hicieron un hueco en una de las paredes de este centro.

Si bien durante los desmanes de este miércoles los amotinados solo alcanzaron a hacer un pequeño orificio, el ente acusador indaga si en realidad estos disturbios fueron realizados como una maniobra distractora para intentar escapar.

"Durante la inspección se encontró este agujero en la carceleta número uno de las salas de paso. Es un pequeño agujero que va hacia la calle y juntó a él también se encontraron las varillas que sacaron del techo, todo quedó destrozado", indicó Claudia López, directora seccional de Fiscalía en el Atlántico.

El fiscal Elkin Chiquillo, coordinador de la URI, advirtió que el motín fue orquestado por ciudadanos venezolanos que permanecían allí detenidos.

"Existe un gran número de venezolanos con detención preventiva a los que no se les ha podido identificar plenamente, entonces, en las cárceles se niegan a recibirlos porque no están identificados y el sistema no permite que ingresen personas en estas condiciones", explicó.

Treinta y ocho reclusos han sido trasladados en las últimas horas a cárceles de la ciudad luego del motín que se presentó en la URI por el hacinamiento que tienen que soportar los detenidos, quienes lo califican como inhumano.