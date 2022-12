Inseguridad en Bogotá: de 'rompevidrios' a ladrones en moto

La inseguridad en Bogotá parece estar mutando. De los frecuentes casos de 'rompevidrios', las denuncias ahora se enfocan a advertir por atracadores en moto que azotan a conductores.

En tan solo dos días se han conocido varios testimonios de víctimas de robo bajo la misma modalidad.

Uno de los afectados por los atracadores que ahora están robando em motocicleta, fue un conductor de la aplicación Uber que iba transitando por la calle 140 con 19, en el norte de Bogotá. En ese lugar a plena luz del día, dos hombres los interceptaron en una motocicleta.

El que iba en el vehículo le golpeó al conductor de Uber en la ventana del copiloto, mientras el pato le puso un revolver en la cabeza a la víctima y en ese momento "me robaron el celular, dinero en efectivo, el reloj y arrancaron en contra vía para evadir cualquier reacción. Solo en eso me robaron dos millones de pesos", contó el afectado.

El otro caso ocurrió en Corferias bajo la misma modalidad. Eran las 10:00 de la mañana cuando Felipe Gómez se dirigía hacia su trabajo en el occidente de Bogotá montado en una bicicleta eléctrica. Mientras atendía una llamada en el celular llegaron los ladrones en moto.

"Me cierra una motocicleta de gama alta con su parrillero, se ven muy bien presentados y yo creí que los conocía, pero en ese momento me apuntaron con un arma de fuego y me dicen que le entregue todo. Con el celular, la maleta y la billetera me robaron como 3 millones de pesos", aseguró otra víctima de este mismo modus operandi.

Otro de los casos recientes lo vivió el director del servicio informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina quien fue víctima de atraco en la calle 127 con carrera 15. En ese punto dos motos lo interceptaron, lo encañonaron y terminaron robándole el teléfono celular.

En tan solo dos días Blu Radio ha conocido tres víctimas de robo bajo la misma modalidad.