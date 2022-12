JEP niega libertad a coronel investigado por asesinato de Jaime Garzón y le da un ultimátum

BLU Radio conoció en primicia el documento de la JEP en que le da un ultimátum al coronel en retiro del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo, investigado por el asesinato de Jaime Garzón, entre otros 7 casos del país.

La justicia transicional no le concedió la libertad y continúa rechazando su sometimiento por otros 4 delitos.

Publicidad

En la última decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento sobre la situación del coronel (r) Plazas Acevedo, la justicia transicional explicó que no por haber sido miembro del Ejército Nacional debe ser aceptado en este tribunal por dos las condenas en firme, tres juicios y tres investigaciones que hay en su contra.

La Sección reiteró que niega la libertad del coronel en retiro hasta que demuestre que los cuatro delitos por secuestro extorsivo, por los que aún se le sigue negando su entrada a la JEP, tienen relación con el conflicto armado.

Además, Plazas Acevedo debe contar la verdad sobre el asesinato de Jaime Garzón, la masacre de Mapiripán, el asesinato de los investigadores del CINEP y el asesinato del líder chocoano Marino López Mena, así como los casos de secuestro extorsivo por los que está siendo investigado.

Lea también: JEP reanuda caso de reclutamiento de niños de las Farc

Publicidad

Por otro lado, la Sección advierte que Plazas Acevedo no puede “mentir para no asistir”, tal y como pasó en octubre del año pasado cuando fue llamado a comparecer y explicó que por una cita médica de cardiología no pudo ir, pero al presentar la constancia médica se trataba de una cita odontológica.

“Sin embargo, es muy distinto acogerse a la facultad de acudir o dejar de hacerlo, a faltar a la verdad en cuanto a los motivos de la inasistencia, es decir, mentir para no asistir, puede ser considerado como un indicio de falta de compromiso con el deber de aportar verdad plena”, explica la Sección.

Publicidad

En su decisión, la Sección también recomendó a la Sala de Reconocimiento que cuando llame de nuevo a versión voluntaria al coronel (r) Plazas Acevedo le pregunte por todos los casos por los que ha sido condenado o investigado y no solo los que tienen relación con los 7 macro casos.

“La SRVR debería considerar una vía para gestionar los aportes a verdad plena de los comparecientes, aun cuando aquellos no puedan adscribirse a priori a un macrocaso específico”, dice la resolución de segunda instancia firmada por el presidente de la Sección, Magistrado Alejandro Ramelli.

Publicidad