La carta de ‘Jorge 40’ en la que reitera su compromiso con la verdad

Sylvia Charry, BLU Radio

A través de una carta, el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se pronunció sobre su extradición a Colombia y con esto, su compromiso con las víctimas y con contar la verdad sobre ese episodio oscuro del conflicto armado colombiano. Dijo que, aunque siempre ha estado presto a colaborar, el Estado colombiano no le ha dado garantías”.

“Luego de doce años y medio de prisión en una cárcel norteamericana y cumplida la injusta condena por el delito de narcotráfico que jamás cometí (mi proceso en Estados Unidos sigue en apelación), es momento de asumir las responsabilidades derivadas de mi participación directa en el conflicto armado colombiano. Esa posibilidad me ha sido esquiva porque el Estado colombiano nunca me ha brindado las garantías mínimas de seguridad para poder hacerlo, prueba de ello, el asesinato de mi hermano Sergio Tovar Pupo, el 24 de diciembre de 2009, cuando me disponía a reactivar mis versiones libres después de ser extraditado”, dice la misiva.

Asimismo, alias Jorge Tovar ratifica su compromiso con contar la verdad.

“A la sociedad colombiana, pero fundamentalmente a las víctimas, quiero ratificarles que no evadiré dicha responsabilidad. Tengo la absoluta convicción que para cerrar de una vez y definitivamente los ciclos de violencia que persisten en Colombia, es indispensable contar la parte de verdad que me compete y corresponde, además, que todos los responsables comparezcamos ante la sociedad colombiana y sus instituciones”, asegura.

Dice que, aunque contar la verdad “será un proceso complejo y doloroso”, será “necesario para entender lo que pasó, evitar que se repita y de esta manera brindarle a Colombia una posibilidad cierta de emprender un camino hacia la reconciliación”.

Sin embargo, le pide al presidente de la República, Iván Duque, que le brinde garantías a él y a su familia.

“Señor presidente de la República, Doctor Iván Duque Márquez. Contar la verdad de lo que pasó en el caribe colombiano, lograr un entendimiento de las dinámicas territoriales y los intereses en disputa puede ayudar a comprender las violencias emergentes. Estoy dispuesto a contribuir con mi participación plena y activa en todas las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para encontrar soluciones a estas nuevas violencias. En este sentido, soy plenamente consciente de lo que ello implica para mí y para mi familia, por ese motivo pido al Estado colombiano que nos brinde todas las garantías de seguridad para mi regreso. Que no se repita lo sucedido con mi hermano”, concluyó.

Dice alias ‘Jorge 40’ que los procesos penales derivarán en una o varias condenas por “algunos cuantos hechos, pero nunca en un espacio para reconstruir la verdad amplia y plena, ni esclarecer integralmente las violencias territoriales o hacer una reparación integral a las víctimas y mucho menos emprender acciones concretas y restaurativas de perdón y reconciliación”.

Por esta razón, se dirige a la Jurisdicción Especial para la Paz y les dice que “tienen en sus manos la posibilidad de otorgarle a las víctimas –y a todo el país– la verdad y la justicia que todos reclaman. Rechazar mi solicitud es rechazar una parte fundamental de esa verdad, la verdad judicial que no está depositada en ninguna otra jurisdicción y que es principio elemental para hacer cumplir es principio que los constituye, la centralidad de las víctimas”.

