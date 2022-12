La desgarradora historia de joven a la que su pareja habría prostituido y asesinado

Con tan solo 17 años, Karen Margarita Hernández Ochoa, nacida en El Bagre, Antioquia, llegó a Barranquilla siguiendo los pasos del que creyó era el amor de su vida, un joven con quien tuvo un hijo. Sin embargo, poco tiempo después de llegar a una ciudad desconocida para ella, vino la separación de su pareja y otros problemas que, dos años después, la llevaron a su desaparición y posible asesinato.

Para Antonio Moreno, padre de la joven que ya tenía 19 años, quien es un cantante vallenato conocido como ‘Faricito del Bagre’, su hija fue asesinada y descuartizada por un hombre que la habría explotado sexualmente y a quien ellos conocen como Elvis.

“El 19 de enero fue la última vez que supimos de ella, alguien nos llamó a decirnos que la habían matado. Ese mismo día ella había hablado con mi esposa y dijo que se iba, que la esperáramos en El Bagre, pero el hombre se dio cuenta y se la llevó a la fuerza del estadero donde estaba para el apartamento donde vivía”, contó a Blu Radio Antonio Moreno.

Según el padre, en el inmueble ubicado en el barrio Los Olivos vivían varios venezolanos. En esa casa, afirma, había drogas y prostitución.

“En esa casa estaban alquilados y se vivía un desorden. Elvis la obligó a entrar, la apuñaló, la metió al baño y la destrozó. Ese 19 de enero ella entró a la casa, pero jamás volvió a salir”, dice con voz entrecortada el padre de la joven.

Los vecinos fueron los primeros en alertar sobre la desaparición de Karen. De acuerdo con Antonio Moreno, uno de ellos, dos días después, fue hasta una estación de Policía para pedir que revisaran la casa del barrio Los Olivos.

“La Policía llegó, pero revisaron todas las piezas menos el baño que estaba lleno de sangre y tampoco se llevaron un pantalón tirado en el patio manchado de rojo. Algo pasó en ese lugar”, continuó relatando a BLU Radio el padre de la Karen, quien solo supo de la desaparición de su hija cuatro días después.

De padre a investigador

Veinte días después de enterarse de la desaparición de su hija, Antonio Moreno, quien vive en una vereda del municipio de El Bagre, donde no llega muy bien la señal de celular reunió el dinero para viajar a Barranquilla e investigar por sus propios medios el paradero de Karen.

“Yo fui a la estación de Policía y ellos me negaron el caso. Sin embargo, les insistí y me reconocieron que estuvieron en el inmueble, pero argumentaron que no tenían la autoridad para meterse a las habitaciones. Tuve un alegato con ellos, porque sí tuvieron valor para romper un candado que estaba en la entrada”, expresó indignado el padre de la joven.

Según el relato de Antonio a Blu Radio, hay varios testigos del caso que sienten temor de Elvis, quien después de la llegada de los policías a su casa, se desconoce su paradero.

“Hay un vecino que entró a la casa y vio la sangre. Ese señor fue el que llegó a la policía y denunció”, detalló Antonio.

La denuncia ya fue puesta en la Fiscalía y es la Unidad de Desaparecidos que está en frente de la investigación.

Antonio, en busca de la verdad, estuvo en la casa y presenció los rastros de sangre que aún reposaban en el inmueble.

El pasado 19 de febrero, exactamente un mes de la desaparición de Karen Hernández, el CTI de la Fiscalía llegó hasta un sector enmontado en inmediaciones de la urbanización Caribe Verde de Barranquilla y encontró el cráneo de una mujer.

“Un mototaxi llevó a los investigadores hasta ese punto luego de que el hombre afirmara que le hizo una carrera a Elvis, quién dijo que iba a botar una basura que llevaba en unas bolsas negras”, indicó otro allegado a Karen.

Tras ser llevado a Medicina Legal, el instituto determinó que el cráneo presentaba un “trauma cortante en el cuello”. Aunque hay fuertes indicios de que la osamenta encontrada corresponde a Karen, familiares están a la espera de la plena identificación.

¿Red de prostitución?

Después de la separación del padre de su hijo, Karen Hernández conoció a tres venezolanas que la llevaron a trabajar a un estadero. Allí encontró al hombre llamado Elvis.

“Él se mostró como un hombre bueno en el principio. La llevó a vivir en su casa, nosotros desconocíamos que se prostituía. Ella nos contó que la ayudó a que terminara el bachillerato, incluso hay una foto del día de su grado junto a él y la que era la esposa”, precisó Antonio.

El padre expresó que a principios de este año su hija empezó a manifestar a su familia, a través de conversaciones por redes sociales, que ya no se sentía bien y quería regresar.

“Ella se dio cuenta que él la explotaba. Tenemos entendido que después que la esposa de Elvis se fue a Venezuela él tomó a Karen como su mujer y también la obligada a venderse, a prostituirse. Él era un proxeneta, en esa casa había más mujeres”, denunció Antonio.

Ahora Antonio y sus demás hijos solo esperan que las autoridades logren esclarecer este escabroso caso.