Las respuestas más polémicas de Aida Victoria Merlano en BLU Radio

Reveladora resultó la entrevista de Aida Victoria Merlano en Mañanas Blu, en la que admitió la ilegalidad en la actuación de los guardias del Inpec que custodiaban a su mamá el día en que escapó del centro médico La Sabana en el norte de Bogotá.

Merlano, hija de la excongresista prófuga de la justicia Aida Merlano, reveló que no era la primera vez que acompañaba a su madre a una cita médica u odontológica, que en promedio fueron 4 o 5 veces y que, aunque los custodios del Inpec no podían dejar acercársele a su madre a menos de un metro, al final lo hacía.

"Normalmente ellos no deberían permitir que nosotros nos acerquemos, a la primera consulta me permitirán acercarme a no menos de un metro, eso depende del dragoneante, hay muchos que son buena gente y se ponen en los zapatos de un hijo que está viendo a su padre privado de la libertad", dijo.

Además, dijo que su madre no se dedicaba solo a la política y que por eso tiene una jugosa cuenta de ahorros que le permiten seguir costeando sus gustos como un iPhone 11 que en Colombia tiene un valor de $6’500.000 y un reloj Cartier, de referencia Ballon Blue que, según las páginas que consultamos, oscila entre los 20 a los 50 millones de pesos.

“Lo que pasa es que mi mamá no solo se dedicaba a la política. Yo no le pedía a mi mamá su declaración de renta, pero yo sí sé que tenía otros negocios porque la veía hablando de otro tipo de cosas con otro tipo de gente”, aseguró.

“El dinero no salió ni de mi dinero ni de mi esfuerzo, salió del trabajo de mi madre que desde que yo tenía 8 años empezó a depositarlo. Una cuenta que nunca se había tocado y era para emergencias”, dijo.

Aida Victoria también se burló del trabajo de investigación de la Policía y de la Fiscalía. Aseguró que se inventan los datos para que la gente piense que dan resultados pero que lo que dicen son mentiras.

“A la Fiscalía le toca inventarse algo para que gente crea que están sirviendo para algo. Ellos dicen: después de un ejercicio arduo de inteligencia dimos con el paradero de Aida Victoria. ¿Cuál ejercicio de inteligencia? Si yo misma les mandé un correo con mi ubicación. Tantas mentiras y tantas cosas. La fiscalía ha dicho tantas mentiras, por ejemplo: una fuente humana anónima dijo que había visto a Aida Merlano en el sur de Bogotá. En esa casa vive la asistente personal, que es quien le mete las medicinas en la cárcel”, aseveró imitando lo dicho por las autoridades.

Otra parte polémica de sus declaraciones es cuando le preguntan por la soga que, según el video, pareciera le entrega a su madre en una especie de bolso. Aida Victoria asegura que no es así y que puede que esa soga se la haya entregado la misma persona que le entregaba los celulares dentro de la cárcel.

"¿Cómo así que yo se la entregó a mi mamá? Eso es falso. No sé quién se la entrega, pero planteo otra pregunta y no para evadir esta, sino como una hipótesis: a mi mama le han encontrado 5 teléfonos ilegales dentro del penal, ¿de dónde salieron esos teléfonos? ¿Quién se los entregó? Entonces, de pronto los teléfonos y la cuerda vinieron del mismo lugar, porque también es una hipótesis", manifestó.

Por ahora, Aida Victoria, junto con el odontólogo Javier Cely, siguen vinculados al proceso como presuntos responsables de los delitos de fuga de presos en calidad de intervinientes y uso de menores de edad en la comisión de delitos y la juez de garantías les permitió demostrar sus supuestas inocencias en libertad. Esto quiere decir que, en las próximas semanas, serán llamados a audiencia de acusación que es el inicio formal del juicio oral en donde ambas partes se enfrentaran con la Fiscalía ante un juez de conocimiento y ganará la hipótesis que tenga más pruebas.

