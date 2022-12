Los 10 testigos que hablaron sobre el capitán Álvarez por caso Merlano

En medio de la audiencia en la que la Fiscalía le pidió a la juez 70 de garantías de Bogotá que envíe a la cárcel al capitán David Álvarez, comandante de vigilancia de la cárcel el Buen Pastor, el fiscal del caso reveló cuáles son los 10 testigos que hablaron sobre las actuaciones del funcionario del Inpec en este caso.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

El primero es Germán Andrés Reyes Zapata. Según el fiscal, escuchó cuando el capitán Álvarez le manifestaba a su subalterno que “a como diera lugar debía trasladar a Aida”.

Al parecer, Reyes Zapata Lleva 21 años trabajando en el Buen Pastor y “se le hizo muy raro que para dicha remisión se llevara una sola persona a cargo de la custodia. Él lleva siempre mínimo dos personas”, dijo el delegado del ente acusador.

También cuentan con el testimonio de Diana Muñoz, directora para ese entonces del establecimiento carcelario, quien asegura que fue el capitán Álvarez quien le dio la orden al sargento Pérez de que cumpliera la remisión de Merlano.

Le puede interesar: “Soy inocente”: odontólogo de Aida Merlano se quiebra en entrevista con Mañanas BLU

Publicidad

El tercer testigo es la dragoneante Yeimy Catherine Fajardo, quien asegura que el capitán Álvarez le dio una orden para que permitiera que Aida recibiera a sus abogados.

El cuarto testimonio es el de la Dragoneante Yuli Nathalie, que recibió la orden por parte del sargento Pérez, que debía cumplir con la remisión de Aida.

Publicidad

Aparece en el listado de testigos la entrevista de Blanca Jazmín Becerra, quien fue capturada por el escándalo de corrupción en la DIAN y quien compartía patio con Aida Merlano. Según el fiscal, ella manifiesta el trato preferente que tenía el capitán Álvarez con Merlano.

Le puede interesar: ¿Muy caro? Esto habría costado el tratamiento de diseño de sonrisa de Aida Merlano

Aparece una mujer de nombre Margarita Rosa Vega quien le dijo a la Fiscalía, según el representante del ente investigador, que Merlano, desde temprano, estaba diciendo que debía salir, aunque le decían que no había quien la trasladara.

En el séptimo lugar aparece Sandra Liliana Rojas, quien lleva más de 6 años recluida en el Buen Pastor y asegura que a ella muchas veces no la trasladan a citas médicas argumentando que no hay transporte ni personal, y que los traslados solo son por salud y no estéticos.

Publicidad

Como testigo también tienen al dragoneante Carlos Cruz, chofer del vehículo, que fue notificado ese día de trasladar a Aida Merlano y que, según su testimonio, cuestionó que fuera sin seguridad, a lo que el sargento Pérez le manifestó “que tranquilo que ya se la habían quitado”.

Finalmente, la Fiscalía cuenta con una entrevista de Dora de Quintero, de 67 años, y quien se encuentra también recluida en la cárcel. La mujer, al parecer, también aseguró que frente a Aida Merlano sí había una preferencia “que siempre le dejaban entrar todo lo que quería y que a ella ni una bolsa de leche. Que ella también ha dejado de asistir a citas medias porque en el Inpec le dicen que no hay personal ni transporte”, dijo el fiscal del caso.

Publicidad

La Procuraduría respaldó la tesis de la Fiscalía y le solicitó a la juez 70 de garantías que le dé prisión preventiva al capitán Álvarez.